Открытки на Ид аль-Адха: Душевные слова в Курбан Байрам 2021 для поздравления мусульман 20 июля
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Открытки на Ид аль-Адха: Душевные слова в Курбан Байрам 2021 для поздравления мусульман 20 июля

4:42:067/19/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С праздником Курбан Байрам! Пускай вместе с этим событием в ваш дом войдет счастье и любовь, а души очистятся от печали и негатива. Пусть Аллах будет всегда в ваших сердцах и в ваших мыслях. Пускай ваша вера будет безгранична, а жизнь — праведна и чиста, как самый чистый алмаз. Любви вам и благополучия!

20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам
20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам

Вас поздравляю мусульмане,
С великим днем Курбан Байрам!
И пусть Аллах прибудет с вами,
Даря любовь и счастье вам!

Пусть будут близкие здоровы,
Пусть дети радостно поют,
И будет пусть под вашим кровом
Свет доброты, тепло, уют!

20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам
20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам

Пожелать хочу добра я,
Радости, здоровья вам.
Поздравляю с днем великим,
Мира вам в Курбан Байрам.

Накормите нынче бедных,
Помолитесь о родных:
Об ушедших в мир прекрасный
И о всех своих живых.

20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам
20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам

Празднуй, добрый мусульманин, ты Курбан Байрам.
Омовенье пусть подарит свет твоим делам.
Знай, что чистые одежды должен ты надеть
Да к молитве отправляться поскорей в мечеть.
Радуй сердце ты свое: бедных угости,
А в последующие дни близких навести.
Восхваляй Всевышнего, и пускай Аллах
Открывает истину, даст успех в делах.
Каждый пусть посильную жертву принесет.
Радуется пусть сейчас, в праздник, только тот,
У кого чиста душа, кто с добром живет.
_____

Поздравляю мусульман
С праздником Курбан-Байрам!
Пусть Аллах от бед хранит
И грехи всем вам простит.

Счастье, мир придут пусть в дом.
Соберутся за столом
Все родные и друзья,
В сборе будет вся семья!
____

Курбан Байрам — великий праздник,
С ним поздравляю я тебя!
И пожеланий много разных
Тебе дарю сегодня я:

Пусть счастье постучится в дом,
А в сердце пусть любовь сияет,
Душа наполнится теплом,
Всех своим светом озаряя!
_____

Поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников — Курбан байрам! От всего сердца желаю, чтобы Аллах услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием.
__

Пусть священный праздник этот,
В сердце веру укрепит.
Наполнит дом теплом и светом,
Семью любовью окружит.

Всегда Аллах пусть помогает,
Успех во всем подарит Вам.
От бед молитва защищает,
Желаю Вам в Курбан Байрам!
Стихи © http://pozdravok.ru

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