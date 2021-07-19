Открытки на Ид аль-Адха: Душевные слова в Курбан Байрам 2021 для поздравления мусульман 20 июля

Вас поздравляю мусульмане,
С великим днем Курбан Байрам!
И пусть Аллах прибудет с вами,
Даря любовь и счастье вам!
Пусть будут близкие здоровы,
Пусть дети радостно поют,
И будет пусть под вашим кровом
Свет доброты, тепло, уют!
Пожелать хочу добра я,
Радости, здоровья вам.
Поздравляю с днем великим,
Мира вам в Курбан Байрам.
Накормите нынче бедных,
Помолитесь о родных:
Об ушедших в мир прекрасный
И о всех своих живых.
Празднуй, добрый мусульманин, ты Курбан Байрам.
Омовенье пусть подарит свет твоим делам.
Знай, что чистые одежды должен ты надеть
Да к молитве отправляться поскорей в мечеть.
Радуй сердце ты свое: бедных угости,
А в последующие дни близких навести.
Восхваляй Всевышнего, и пускай Аллах
Открывает истину, даст успех в делах.
Каждый пусть посильную жертву принесет.
Радуется пусть сейчас, в праздник, только тот,
У кого чиста душа, кто с добром живет.
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Поздравляю мусульман
С праздником Курбан-Байрам!
Пусть Аллах от бед хранит
И грехи всем вам простит.
Счастье, мир придут пусть в дом.
Соберутся за столом
Все родные и друзья,
В сборе будет вся семья!
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Курбан Байрам — великий праздник,
С ним поздравляю я тебя!
И пожеланий много разных
Тебе дарю сегодня я:
Пусть счастье постучится в дом,
А в сердце пусть любовь сияет,
Душа наполнится теплом,
Всех своим светом озаряя!
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Поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников — Курбан байрам! От всего сердца желаю, чтобы Аллах услышал все ваши молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием.
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Пусть священный праздник этот,
В сердце веру укрепит.
Наполнит дом теплом и светом,
Семью любовью окружит.
Всегда Аллах пусть помогает,
Успех во всем подарит Вам.
От бед молитва защищает,
Желаю Вам в Курбан Байрам!
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