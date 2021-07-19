Дивные открытки на Курбан Байрам 20 июля и красивые слова для мусульман

Пускай в этот священный праздник, в ваших душах будет радость, свет и чистота. С праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы Аллах никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким. Пускай благополучными будут ваши дни.
Желаю радости и счастья,
Добра желаю нынче вам,
Очистит души пусть от скверны
Прекрасный день Курбан Байрам.
Желаю мира и удачи,
Достатком полнится пусть дом,
Тепло, успех и понимание
Живут пусть непрерывно в нем.
Пусть Аллах вас не оставит,
Помогает вам во всём,
В день Курбан Байрам желаю
Долгих лет и счастья в дом!
Пусть вас гости навещают,
В жизни ждёт успех большой,
И родные окружают
Бесконечной теплотой!
___
В Курбан Байрам вас поздравляю
Любви и счастья вам желаю,
Аллах от бед пусть защитит
Здоровьем пусть вас наградит.
Пусть в доме лишь добро живёт
И вам во всём всегда везёт,
Пускай звучит лишь звонкий смех
И в жизни будет пусть успех!
____
Курбан Байрам — великий праздник!
Пусть примет жертвы Бог Аллах,
Здоровья, радости и счастья
Желаю я сегодня Вам.
Желаю света, чистоты
И в мыслях, и в других делах.
Удачи дома и в пути,
Пусть бережет семью Аллах!
______
Мусульмане, поздравляем!
Да хранит вас всех Аллах!
День священный наступает,
Радость светится в сердцах.
Пусть подарит счастье вам,
Славный ваш Курбан Байрам,
И достаток, и здоровье,
И хорошее застолье.
____
Пусть Курбан Байрам приносит
Благоденствие, добро,
Всё неважное отбросит,
К светлой жизни поведёт.
Будет небо мирным, ясным,
В сердце радость пробудит,
А в глазах сияет счастье,
Что к успехам вдохновит!
____
Свершится утренний намаз,
Наполнит душу светом,
Курбан Байрам у мусульман,
Священный, чистый, светлый!
Пусть каждому из вас Аллах
Мир и покой подарит,
И жертвы ваши все приняв,
От бед уберегает!
____
В чистой праздничной одежде
Встретим мы Курбан Байрам,
Счастье, мир, любовь, надежду
Пусть Аллах дарует нам.
Жертву нашу принимая,
Защитит пусть нас от бед,
Пусть в сердцах наших и душах
Не погаснет веры свет.
Угощением сегодня
С бедным щедро поделись,
Пусть у каждого счастливой,
Светлой, долгой будет жизнь
____
В светлый праздник Курбан Байрам
Пожелаем мы мира вам.
Пожелаем покоя на сердце
И для счастья открытой дверцы.
Пускай сердце ни о чём не тревожится,
А уют и богатство множатся,
В вашем доме царит добро,
Будет радостно и тепло.
Стихи: © http://pozdravok.ru