Дивные открытки на Курбан Байрам 20 июля и красивые слова для мусульман
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Дивные открытки на Курбан Байрам 20 июля и красивые слова для мусульман

6:43:187/19/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В праздник Курбан Байрам пожелания мира и добра, много радости и счастья! Пусть Всевышний дарует вам силы и успех, волю к свершениям, здоровье, благополучие! Пусть будет достаток и уют в доме! Поздравляем!

20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам
20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам

Пускай в этот священный праздник, в ваших душах будет радость, свет и чистота. С праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы Аллах никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким. Пускай благополучными будут ваши дни.

20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам
20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам

Желаю радости и счастья,
Добра желаю нынче вам,
Очистит души пусть от скверны
Прекрасный день Курбан Байрам.

Желаю мира и удачи,
Достатком полнится пусть дом,
Тепло, успех и понимание
Живут пусть непрерывно в нем.

20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам
20 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам

Пусть Аллах вас не оставит,
Помогает вам во всём,
В день Курбан Байрам желаю
Долгих лет и счастья в дом!

Пусть вас гости навещают,
В жизни ждёт успех большой,
И родные окружают
Бесконечной теплотой!
___

В Курбан Байрам вас поздравляю
Любви и счастья вам желаю,
Аллах от бед пусть защитит
Здоровьем пусть вас наградит.

Пусть в доме лишь добро живёт
И вам во всём всегда везёт,
Пускай звучит лишь звонкий смех
И в жизни будет пусть успех!
____

Курбан Байрам — великий праздник!
Пусть примет жертвы Бог Аллах,
Здоровья, радости и счастья
Желаю я сегодня Вам.

Желаю света, чистоты
И в мыслях, и в других делах.
Удачи дома и в пути,
Пусть бережет семью Аллах!
______

Мусульмане, поздравляем!
Да хранит вас всех Аллах!
День священный наступает,
Радость светится в сердцах.

Пусть подарит счастье вам,
Славный ваш Курбан Байрам,
И достаток, и здоровье,
И хорошее застолье.
____

Пусть Курбан Байрам приносит
Благоденствие, добро,
Всё неважное отбросит,
К светлой жизни поведёт.

Будет небо мирным, ясным,
В сердце радость пробудит,
А в глазах сияет счастье,
Что к успехам вдохновит!
____

Свершится утренний намаз,
Наполнит душу светом,
Курбан Байрам у мусульман,
Священный, чистый, светлый!

Пусть каждому из вас Аллах
Мир и покой подарит,
И жертвы ваши все приняв,
От бед уберегает!
____

В чистой праздничной одежде
Встретим мы Курбан Байрам,
Счастье, мир, любовь, надежду
Пусть Аллах дарует нам.

Жертву нашу принимая,
Защитит пусть нас от бед,
Пусть в сердцах наших и душах
Не погаснет веры свет.

Угощением сегодня
С бедным щедро поделись,
Пусть у каждого счастливой,
Светлой, долгой будет жизнь
____

В светлый праздник Курбан Байрам
Пожелаем мы мира вам.
Пожелаем покоя на сердце
И для счастья открытой дверцы.

Пускай сердце ни о чём не тревожится,
А уют и богатство множатся,
В вашем доме царит добро,
Будет радостно и тепло.
Стихи: © http://pozdravok.ru

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