Шквальная магнитная буря 19 июля 2021: Как быть метеопатам в дни солнечной активности

Не всегда даже крупная вспышка на Солнце является причиной последующей магнитной бури на Земле. Июль месяц стал пиком солнечной активности. Одна за другой происходят вспышки на поверхности Солнца. В космическое пространство происходит выброс огромного количества заряженных частиц плазмы, несущих в своем потоки сгустки с мощными электромагнитными полями внутри. Но не всякий выброс является причиной магнитной бури на Земле. Это объясняется просто: направление движения солнечного ветра таково, что он не попадает и даже не задевает атмосферы нашей планеты. Облако плазмы уносится мимо, а магнитосфера Земли остается спокойной.
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца говорят, что основной причиной магнитной бури является не факт вспышки и выброс потока ионизированной плазмы, а скорость и направление движения этого потока. Вспышки на поверхности нашей звезды, выбросы которых направлены в сторону Земли, сегодня имеют сравнительно низкие скорости, и вызывают в магнитосфере планеты только кратковременные практически незаметные возмущения магнитного поля. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца заявляют, что вероятность заметных магнитных бурь на Земле на ближайшие сутки составляет меньше 1%.
Таким образом, 19 июля 2021 года благоприятный и легкий день для метеопатов. Магнитных бурь нет, в магнитном поле планеты полный “штиль”. Необычно то, что утром, в обычно сложные часы суток, сила колебаний магнитосферы Земли равняется единице. Слабые, едва заметные “всплески” колебаний будут заметны ближе к вечеру, с 18 до полуночи. Метеопаты почувствуют ухудшение самочувствия и такие симптомы влияния магнитной бури как: несерьезную головную боль, головокружения и обострения сердечно-сосудистых хронических заболеваний, небольшую разбалансировку нервной системы.
Понедельник хоть и день тяжелый, но постарайтесь с юмором и терпеливо переносить вспыльчивость и нервозность родных. Скорее всего, это колебания в магнитном поле Земли угнетают их нервную систему. Следующая сильная магнитная буря на Земле прогнозируется 29 июля, силу колебаний специалисты пока оценивают в 5 баллов. Но прогнозы магнитных бурь крайне приблизительны, поэтому нужно закалять организм, чтобы легче противостоять переменчивой космической погоде.
Как лучше готовиться к магнитным бурям?
- Соблюдайте режим дня и режим питания. Старайтесь спать ночью не менее 8 часов и ложиться в кровать до полуночи. Делайте гимнастику, займитесь йогой, ходите пешком. Чаще бывайте на свежем воздухе.
- Давайте отдых нервной системе и психике. Не перегружайте организм. Меньше смотрите телевизор. Особенно скандальные ток-шоу и новостные выпуски. Ограничьте поток негатива. Читайте книги, слушайте любимую музыку. Находите положительные эмоции. Меняйте вид деятельности. Если вы работник умственного труда, то в часы отдыха трудитесь физически, и наоборот.
Как готовятся к магнитным бурям наши читатели:
Татьяна Владимировна, 53 года:
- Летом всегда стараюсь ходить больше пешком, на работу и с работы. Очень люблю плавать, хожу в бассейн два раза в неделю. Стараюсь быть оптимисткой.
Елена Ивановна, 45 лет:
- Закаляюсь, обливаюсь холодной водой. Меньше ем, летом стараюсь есть овощи. Делаю зарядку.
Инна Сергеевна, 46 лет:
- Бросила курить. Кофе пью только утром один раз. Наконец села на диету. Стала худеть. Меньше болит голова и ноги. Стараюсь больше спать. Ни с кем не спорю, стала меньше волноваться.