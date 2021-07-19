Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 июля 2021 в России и мире

7:40:237/19/2021Фото: pxhere
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 19 июля 2021 года.

Москва река
День Москвы-реки отмечается 19 июля

• Праздник клюканий
• День «Обнимите своих детей» (Global Hug Your Kids Day)
• День пирожков с малиновым вареньем
• Собор Радонежских святых
• День Москвы-реки
• Мусульманский праздник «День Арафа» (Day of Arafah)
• День памяти преподобного Сисоя Великого
• День новых друзей (New Friends Day)
• Праздник Богородско-Уфимской иконы Божией Матери
• День моря (Уми-но хи) - Япония
• День «Высунь язык» (National Stick Out Your Tongue Day) - США
• День «Вылезай из конуры» (National Get Out of the Doghouse Day) - США
• День солёного бекона (National Flitch Day) - Англия
• День коктейля «Дайкири» (National Daiquiri Day) - США
• День инженера - Непал
• День президента - Ботсвана
• Понедельник на холме, Фольклорный фестиваль «Гелагеца» (Guelaguetza, Lunes del Cerro) - Мексика
• День мучеников - Мьянма
• День женщин-министров - Япония
• День независимости от Франции - Лаос
• День Луиса Риверы (Don Luis Munoz Rivera`s Birthday) - Пуэрто-Рико
• День революции, День свободы (Sandinista Revolution Day) - Никарагуа
• День героев отечества и их семей (Dia de los Heroes de la Patria y sus Familias) - Колумбия
• Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Ермия, Александра, Иннокентия, Диона, Глеба, Ульяны, Виктора, Анатолия
• Сысоев день (Не зреют хлеба - звони в колокола)

Важные события

1485 началось строительство Тайницкой башни, самой первой башни Московского Кремля
1696 Азовские походы Петра I: русская армия овладевает Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получает выход в Азовское море.
1799 император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-Американской Компании для освоения Аляски.
1905 в Российской империи на съезде земских представителей признана провалившейся попытка установления выборного правления в рамках конституционной монархии и начата разработка проекта российской конституции.
1914 Григорий Распутин выжил после попытки покушения на него.
1916 поэт Александр Блок призван на службу в армию.
1918 в РСФСР вступила в действие первая советская конституция.
1920 в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
1924 вышел первый номер газеты «Красный спорт» (затем «Советский спорт»).
1926 Екатеринослав переименован в Днепропетровск.
1927 в Ленинграде испытан первый отечественный аэроглиссер.
1954 выход первого сингла Элвиса Пресли.
1980 в Москве открылись XXII Олимпийские игры.
1996 в Атланте начались XXVI Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов – 10 744 человека (7 060 мужчин и 3 684 женщины).
2003 в Австрии успешно выполнена первая в мире операция по пересадке языка.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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