Какой сегодня церковный праздник 19 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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19.07
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Какой сегодня церковный праздник 19 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:527/19/2021Фото: Wikimedia Commons
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Девушкам сегодня строго запрещено было спускаться в подвал или погреб, женщинам запрещалось тяжело работать и работать по дому, нельзя было начинать новых дел.

церковь
19 июля поста нет

Православные праздники 19 июля

Собор Радонежских святых
Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского

Народные праздники

Сысоев день

В этот народный праздник почитают память преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.

Святого Сисоя считают покровителем землепашцев. Ему обращаются с молитвами о хорошем урожае. К этой дате стараются закончить работы, связанные с посевом. После этого наступает пора проливных дождей, что усложняет полевые работы. Начинается подготовка к сбору урожая.

В эту дату начинают собирать черную смородину.

Если в небе хорошо виден месяц, то урожай будет богатым.

Девушкам сегодня строго запрещено было спускаться в подвал или погреб, женщинам запрещалось тяжело работать и работать по дому, нельзя было начинать новых дел.

Приметы


  • Если день мокрый, то и осень будет мокрой.
  • Вечером теплее, чем днем, – к дождю.
  • Ноготки развертывают венчики рано утром – к ясному дню.
  • Гуси хлопают крыльями при переходе через мост, пытаясь лететь при возвращении домой, – к вёдру.
  • Много малины – к холодной зиме.

Источник: my-calend

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