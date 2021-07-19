Какой сегодня церковный праздник 19 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 19 июляСобор Радонежских святых
Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского
Народные праздники
Сысоев день
В этот народный праздник почитают память преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.
Святого Сисоя считают покровителем землепашцев. Ему обращаются с молитвами о хорошем урожае. К этой дате стараются закончить работы, связанные с посевом. После этого наступает пора проливных дождей, что усложняет полевые работы. Начинается подготовка к сбору урожая.
В эту дату начинают собирать черную смородину.
Если в небе хорошо виден месяц, то урожай будет богатым.
Девушкам сегодня строго запрещено было спускаться в подвал или погреб, женщинам запрещалось тяжело работать и работать по дому, нельзя было начинать новых дел.
Приметы
- Если день мокрый, то и осень будет мокрой.
- Вечером теплее, чем днем, – к дождю.
- Ноготки развертывают венчики рано утром – к ясному дню.
- Гуси хлопают крыльями при переходе через мост, пытаясь лететь при возвращении домой, – к вёдру.
- Много малины – к холодной зиме.
Источник: my-calend