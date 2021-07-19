Как Луна влияет на Курбан-байрам-2021 году? Традиции священного праздника
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Как Луна влияет на Курбан-байрам-2021 году? Традиции священного праздника

3:00:507/19/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Чтобы отметить Курбан-байрам, многие мусульмане посетят мечеть, чтобы помолиться и поблагодарить Аллаха за все свои благословения.

Курбан-байрам 2021: Идет ли праздник в один и тот же день?
Курбан-байрам 2021: Идет ли праздник в один и тот же день?

Миллионы мусульман по всему миру скоро отметят священный праздник Курбан-байрам. Итак, когда же Курбан-байрам и каково значение появления Луны?
Курбан-байрам известен как Праздник жертвоприношений и является одним из двух праздников Курбан-байрам в исламском календаре. Первым праздником Курбан-байрам в этом году стал Курбан-байрам, который завершился 13 мая после окончания Рамадана. Курбан-байрам считается священным из двух праздников Курбан-байрам, пишет https://www.express.co.uk/

Что означает Курбан-байрам?

Ид аль-Адха - это день в честь Пророка Ибрагима и его преданности Аллаху.

В своем послушании Аллаху Ибрагим был готов принести в жертву своего сына Исмаила.

Однако, прежде чем Ибрагим смог принести в жертву своего сына, Аллах произвел ему в жертву ягненка.

Как мусульмане отмечают Курбан-байрам?

Мусульмане часто чтят Курбан-байрам с семьей, друзьями и бедными.

Чтобы отметить Курбан-байрам, многие мусульмане посетят мечеть, чтобы помолиться и поблагодарить Аллаха за все свои благословения.

В этот священный день мусульмане также раздают деньги на благотворительность.

Для некоторых мусульман Курбан-байрам отмечен убийством животного.

Это называется курбани, и мясо традиционно делится на три части.

Треть мяса курбани раздается семье, а еще треть мяса курбани - друзьям.

Последняя треть мяса Курбани раздается нуждающимся людям.

Когда идёт Курбан-байрам?

День Курбан-байрам приходится на десятый день последнего (двенадцатого) месяца исламского лунного календаря.

По григорианскому календарю это означает, что дата праздника Курбан-байрам ежегодно сдвигается примерно на 11 дней.

День, когда отмечается праздник Курбан-байрам, зависит от новолуния.

На основании прогнозов, как ожидалось, что Курбан-байрам начнется в понедельник, 19 июля, однако, эта оценка была пересмотрена.

Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что Курбан-байрам начнется во вторник, 20 июля, и продлится четыре дня.

Дата праздника Курбан-байрам может отличаться от страны к стране.

Некоторые регионы мира могут отмечать Курбан-байрам в этом году в среду, 21 июля.

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