Рейтинг самых счастливых знаков зодиака составили астрологи

Почему некоторым людям, кажется, все везет? Им довелось встретить кого-то, кто может помочь их карьере в дороге, затем они находят 20-долларовую купюру на земле, а затем они оставляют свой телефон в баре, и он все еще там на следующий день!
Затем есть человек, который потерял эти 20 долларов, потерял телефон и не получил ту работу, которую хотел, потому что пропустил сообщение об изменении времени и места собеседования, пишет https://numerologysign.com
Может казаться, что удача написана звездами, и ваш знак Зодиака может показать, насколько вам повезло.
Дева, Лев и Близнецы, как правило, самые удачливые знаки, поскольку у них хорошие инстинкты и они готовы им следовать, даже если это означает риск.
Овен, Телец и Козерог, как правило, наименее удачливые знаки, потому что они не настроены на знаки, указывающие на удачу. Они также склонны верить в упорный труд, а не в случайность.
Давайте посмотрим на все знаки Зодиака, начиная с самых удачливых, и на то, как им удается добиться своей собственной удачи.
1. Дева (23 августа - 22 сентября)Дева имеет тенденцию быть самым удачливым из всех знаков, и все становится для них на свои места в самый подходящий момент. Но происходит еще много всего.
Люди, рожденные под Девой, очень восприимчивы и, как правило, хорошо читают то, что происходит вокруг них. Это означает, что они могут обнаружить хорошую возможность и занять выгодную позицию, чтобы извлечь из нее выгоду.
Девы также талантливы, трудолюбивы, этичны, надежны и скромны, а это означает, что другие люди очень часто хотят им помочь и поддержать их. Это хорошо, потому что Дева не умеет просить о помощи.
2. Лев (23 июля - 22 августа)Лев - еще один знак, который, кажется, всегда не только приземляется на ноги, но и терпит поражение, открывая фантастические возможности.
Это во многом связано с их сочетанием храбрости, харизмы и теплоты. Они не боятся идти на риск, который может окупиться, люди тянутся к ним и хотят знать, что они собой представляют.
Львы также врожденные позитивные люди, которые, будучи очень вовлеченными в себя, на самом деле любят помогать другим людям. В результате они излучают много хороших эмоций в мире, которые затем возвращаются к ним.
3. Близнецы (21 мая - 21 июня)
Близнецы умны, симпатичны и обладают невероятными инстинктами. Это еще один знак, который может прочитать комнату и определить нужное место в нужное время.
Люди, рожденные под этим знаком, также легко адаптируются и очень хорошо думают на ногах. Так что, если представится возможность, они знают, как вписаться в открывшееся пространство.
Близнецы не склонны иметь такую же «долгосрочную удачу», как Дева и Лев, поскольку они часто упускают потенциально большие возможности, отвлекаясь и переходя к чему-то другому.
4. Скорпион (24 октября - 21 ноября)Скорпиону не нужно ждать удачи, потому что он знает, как это сделать. Никто не умеет видеть насквозь того, чего на самом деле хотят люди.
Люди, рожденные под Скорпионом, как правило, талантливы и умны, поэтому они точно знают, как превратить трещину в распахнутую дверь.
Но как только Скорпион получает то, что хочет, он может проявлять чрезмерную заботу и изоляционизм. Это может замедлить их рост и удачу.
5. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Стрелец - еще один харизматичный риск, который позволяет им использовать возможности, которыми другие могут быть слишком напуганы. Это заставляет их казаться очень удачливыми.
Но у Стрельцов нет хорошего инструмента для определения разницы между хорошими и плохими возможностями, поэтому они часто попадают в беду.
К счастью, у Стрельца есть менталитет роста. Таким образом, даже когда дела идут не так, как надо, они извлекают важные уроки. Это помогает им добиться большего успеха и в следующий раз им повезет.
6. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы обладают такой положительной энергией, что привлекают удачу. Люди хотят помочь им и увидеть их счастливыми и успешными.
Но Рыбы могут быть очень робкими и часто уклоняются от проблем, особенно если им приходится решать их самостоятельно. Они примутся за дело, только если рядом с ними будет кто-то, кому они доверяют.
Но когда они прыгают, Рыбы преуспевают благодаря своей природной креативности. Они лучше многих умеют замечать пробелы и возможности.
7. Рак (22 июня - 22 июля)Рак - еще один знак с хорошими инстинктами, который может уловить возможность. Но им не повезло, потому что они склонны приносить слишком много жертв.
Люди, рожденные в Раке, в первую очередь относятся к сообществу, и они ставят потребности других выше своих собственных. Таким образом, они могут активно игнорировать возможность для себя ради кого-то другого, даже если их об этом не просили.
Но Рака, как правило, так любят близкие люди, что им редко везет, потому что у них есть люди, готовые помочь им через все трудности.
8. Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолеи настолько уверены в себе, что думают, что все могут делать самостоятельно. Они не ищут помощи или поддержки.
Хотя они часто достаточно умны и талантливы, чтобы справиться самостоятельно, они часто упускают необъяснимую удачу, которая приходит с идеальным сотрудничеством.
Их отчужденное отношение также может означать, что, когда у кого-то есть возможность, он может скорее отдать ее кому-то другому. Это оставляет Водолею в одиночестве идти более трудный путь к успеху.
9. Весы (23 сентября - 23 октября)Весы симпатичны, они умеют знакомиться с новыми людьми и расширять круг общения. Но им не повезло, потому что они нерешительны.
Часто ловля удачи означает принятие раздельного решения в данный момент, но это может быть невозможно для Весов, которые не всегда доверяют своим инстинктам.
В результате Весы - это тот человек, у которого часто почти много вещей. Им нужно двигаться немного быстрее, чтобы стать победителем.
10. Овен (21 марта - 19 апреля)Овен стремится продвигаться по жизни, потому что он очень много работает и последовательны, но им не везет.
Во многом это связано с тем, что Овен не обращает особого внимания на то, что происходит вне его. Таким образом, они не видят маленьких сигналов, которые могут направить их к счастливой случайности.
Люди, рожденные под знаком Овна, также склонны навязывать другим людям то, что они хотят. Это не всегда создает хорошие связи, которые могут привести к удачам.
11. Телец (20 апреля-20 мая)Телец много работает и создает возможности, но им не везет, потому что они не склонны доверять всему, что дается легко.
Люди, рожденные под знаком Тельца, склонны думать, что за подарок всегда приходится платить, поэтому они попадают в самые потенциально удачные ситуации с некоторой долей подозрения.
Они также ценят стабильность и рутину, поэтому от природы не склонны пробовать что-то «нестандартное», которое могло бы принести очень большие результаты.
12. Козерог (22 декабря - 19 января)Козерог не верит в удачу. Они думают, что единственный способ добиться чего-либо в жизни - это дисциплина и упорный труд. Итак, вы никогда не услышите, чтобы Козерог называл себя удачливым.
Как и Овен, Козерог, как правило, очень сосредоточен на себе и не слишком восприимчив к тому, что происходит вокруг них. Таким образом, они пропускают сигналы, которые могут привести их к удачному пути.
Но для Козерога это нормально. Они скорее будут восхищаться своей стойкостью, чем удачливыми.
Вам повезло?Хотя ваш знак Зодиака может сказать вам, насколько вы склонны к удаче, удача не написана в звездах.
Они говорят, что удача - это то, что случается, когда подготовка встречается с возможностью. Таким образом, люди, которые много работают, наблюдательны и готовы рисковать, как правило, оказываются самыми удачливыми.