Как почистить ржавые мангалы для барбекю - простые советы
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Как почистить ржавые мангалы для барбекю - простые советы

4:00:007/19/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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 Чтобы продукты не прилипали к грилю, перед приготовлением смажьте его маслом.

Чтобы избежать образования ржавчины на грилях для барбекю, важно их тщательно очистить после использования
Чтобы избежать образования ржавчины на грилях для барбекю, важно их тщательно очистить после использования

Грили для барбекю со временем могут немного заржаветь, но некоторые простые методы очистки позволяют удалить ржавчину и обнажить сверкающие чистые решетки.
Летом здесь люди выходят в свои сады, чтобы насладиться теплой погодой и приготовить барбекю. Со временем решетки для барбекю могут немного заржаветь. Но с некоторыми бытовыми чистящими средствами грили для барбекю могут выглядеть как новые. Вот несколько общих методов очистки грилей для барбекю и ржавых решеток, пишет https://www.express.co.uk/

Как очистить гриль для барбекю с помощью пищевой соды

Чтобы избежать образования ржавчины на грилях для барбекю, важно их тщательно очистить после использования.

На рынке есть специальные чистящие средства для чистки грилей для барбекю.

Но Пол Макфадьен, управляющий директор Metals4U, объяснил простой метод приготовления пищевой соды, который можно использовать для очистки барбекю.

Пол сказал: «Нержавеющая сталь используется для грилей для барбекю, поскольку она износостойкая и не ржавеет, как большинство других металлов.

«При чистке нужно быть очень осторожным, чтобы не использовать слишком абразивные вещества, которые могут повредить металлическое покрытие.

«Мы советуем использовать пищевую соду, смешанную с водой, чтобы образовать пасту, чтобы удалить любую грязь или сажу, поскольку она нетоксична.

«Избегайте использования металлических щеток для решеток, поскольку щетина может вылететь, а при проглатывании они могут нанести огромный вред. Оставьте пасту на 10 минут, чтобы она впиталась и вытрите начисто - не забудьте хорошо промыть область после обработки. Чтобы продукты не прилипали к грилю, перед приготовлением смажьте его маслом».

Как очистить ржавый мангал для барбекю

Чтобы избавиться от ржавчины на гриле для барбекю, может быть достаточно мыла и воды, чтобы счистить ржавчину.

Просто добавьте немного средства для мытья посуды в ведро с теплой водой.

Тщательно очистите гриль мягкой губкой или тканью, прежде чем ополоснуть и высушить.

Кроме того, некоторые полагают, что уксус и соль могут творить чудеса с ржавой решеткой для барбекю.

На своем веб-сайте Love to Know объясняет: «Уксус и соль - съедобные вещества, но они также удаляют ржавчину.

«Смешайте в миске две чашки уксуса и одну чашку соли.

"Поместите ржавые решетки в большой прочный мешок для мусора.

«Налейте уксус и соль в пакет и завяжите его. Положите пакет на землю и дайте грилю впитаться на ночь.

«После замачивания сотрите ржавчину старой тряпкой. Соль должна действовать как мягкий абразив, чтобы соскрести ржавчину».

Перед возвращением к грилю убедитесь, что грили чистые и сухие.

Кроме того, на рынке есть чистящие средства, специально предназначенные для ржавых решеток для барбекю.

Их можно найти в садовых магазинах или супермаркетах, просто следуйте инструкциям производителя по применению.

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