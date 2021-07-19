Как укус поможет вашей стирке и чем он лучше кондиционер для белья
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Как укус поможет вашей стирке и чем он лучше кондиционер для белья

4:30:077/19/2021Фото: https://www.pxfuel.com
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По общему признанию: уксус не так пахнет, как кондиционер для белья. Так почему бы вам заменить ароматный кондиционер для белья уксусом?

Заменить кондиционер для белья уксусом? Вот почему это хорошая идея
Заменить кондиционер для белья уксусом? Вот почему это хорошая идея

6 преимуществ уксуса для стирки

По общему признанию: уксус не так пахнет, как кондиционер для белья. Так почему бы вам заменить ароматный кондиционер для белья уксусом? Мы составили список из шести причин.


 1. Дешевле

Бутылка уксуса стоит копейки… мы не можем сказать то же самое о кондиционере для одежды. Поэтому это гораздо более дешевая альтернатива, которая работает так же хорошо. Уксус делает вашу одежду такой же мягкой.


2. Без раздражения

В то время как остатки кондиционера для белья на вашей одежде иногда могут вызывать раздражение, уксус гораздо реже вызывает зуд. Если у вас чувствительная кожа или абразивная одежда, уксус может помочь.


3. Удаление накипи в стиральной машине

Уксус отлично справляется с несколькими задачами. Делая вашу одежду красивой и мягкой, он также может уменьшить образование накипи в стиральной машине. Это продлит срок службы стиральной машины и избавит от неприятных запахов. Два зайца одним выстрелом!


4. Меньше статики

Особенно зимой наша одежда может липнуть и портить прическу. Если вы используете уксус в белье, это останется в прошлом, потому что его кислотность борется со статическим электричеством в вашей одежде. Круто!


5. Сохранение цвета

Уксус не только делает вашу одежду мягче, но и помогает сохранить ее цвет. Всегда приятно знать, что ваша любимая рубашка не будет испорчена после всего лишь нескольких стирок! Уксус помогает не только сохранить цвет белья, но и сохранить его черный цвет.


6. Менее вредно

Название натурального уксуса говорит само за себя: натуральный. Поэтому при попадании в воду он менее загрязняет окружающую среду, чем кондиционер для белья. Это вещество часто намного более химическое и поэтому менее безопасно для окружающей среды.


Дозировка и запах

Как мы уже говорили, запах уксуса не очень приятный. Не волнуйтесь, после того, как ваше белье высохнет, резкий запах быстро исчезнет. Не используйте слишком много уксуса. Если у вас жесткая вода, используйте около кофейной чашки уксуса. Если используется мягкая вода, достаточно столовой ложки.


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