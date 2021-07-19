Яд самого смертоносного паука спасает жизнь человека при сердечных приступах

Группа ученых из Австралии ищет яд смертоносного местного паука, чтобы действительно спасти жизни, остановив пагубные последствия сердечных приступов.
Исследователи использовали яд паука-воронкообразной паутины - одного из самых смертоносных видов в мире - в лекарстве, которое, как они надеются, вскоре может быть использовано для испытаний на людях, пишет https://medicalxpress.com
Пока экспериментальное лекарство апробировано только в лабораторных условиях.
Ученый из Университета Квинсленда Натан Палпант сказал в пятницу, что яд помог остановить отправку телом «сигнала смерти» после сердечного приступа, в результате которого клетки умирают.
«После сердечного приступа приток крови к сердцу снижается, что приводит к недостатку кислорода в сердечной мышце» , - сказал Палпант.
"Недостаток кислорода приводит к тому, что клеточная среда становится кислой, что в совокупности посылает сигнал сердечным клеткам о смерти.
«Несмотря на десятилетия исследований, никому не удалось разработать лекарство, которое останавливает этот сигнал смерти в клетках сердца, что является одной из причин, почему болезни сердца продолжают оставаться ведущей причиной смерти в мире».
Команда успешно использовала белок из яда пауков для поражения клеток сердца человека, подвергшихся стрессу от сердечного приступа.
«Белок Hi1a из яда пауков блокирует чувствительные к кислоте ионные каналы в сердце, поэтому сообщение о смерти блокируется, гибель клеток снижается, и мы видим улучшение выживаемости сердечных клеток», - сказал Палпант.
Есть надежда, что этот препарат поможет не только предотвратить повреждение сердца и спасти жизни, но и улучшить качество донорского сердца во время трансплантации.
Предыдущие исследования показали, что яд паука-воронкообразной паутины также может быть полезен для уменьшения повреждений от ударов.
Университет Квинсленда заявил, что команда нацелена на клинические испытания на людях как при инсульте, так и при сердечных заболеваниях «в течение двух-трех лет».
Последнее исследование было опубликовано в последнем выпуске журнала Circulation .