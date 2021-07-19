Несмотря на грозу, 19 июля жителям Бердска по народным приметах нужно почистить погреб

Метеорологическая обстановка от МЧС на 19 июля в Бердске: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем +20, +25 °С.
Традиции и обряды
Святой Сисой покровительствует землепашцам. Ему молятся в этот народный праздник с просьбой о богатом урожае.
19 июля полагается закончить все работы, которые связаны с посевом. Наступает время проливных дождей, и завершить их позже будет сложнее.
В Сысоев день люди ходят босиком по росе. Она наполняет человека силой и здоровьем.
Чистят погреба, готовят их к первым сборам урожая. Делать это должен только хозяин дома. Остальных членов семьи подполянник не пускает в погреб. Этот злой дух может сильно их напугать. Он живет в подполе, на улицу не выходит, не любит людей, настроен к ним враждебно и способен быть очень агрессивным. С ним может справиться только сильный мужчина. Чтобы увидеть подполянника, нужно спуститься в погреб на три ступени и посмотреть себе между ног.
В этот день люди собирают черную смородину. Это незаменимая помощница людей, которые страдают гипертонией (повышенным давлением) и просто вкусная ягода.
Приметы
Если луна ярко-белая, то температура понизится, и не будет дождей.
Если луна излучает зеленый свет, то через два-три дня начнутся дожди.