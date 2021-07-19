Причины низкого артериального давления: нужно ли лечить гипотонию

Низкое кровяное давление (гипотония)
Низкое кровяное давление - это показания менее 90/60 мм рт.ст. Это не всегда вызывает симптомы, но вам может потребоваться лечение, если это так.
Проверьте свое кровяное давление, если вы продолжаете получать такие симптомы, как:
- головокружение или головокружение
- Тошнит
- помутнение зрения
- как правило, чувство слабости
- смущение
- слабеющий
Это может означать, что ваше кровяное давление слишком низкое.
Если у вас появляются симптомы, когда вы встаете или внезапно меняете положение, у вас может быть постуральная гипотензия.
Как проверить свое кровяное давлениеВы можете проверить свое кровяное давление:
- спросив, может ли фармацевт сделать это
- попросив практикуемую медсестру или врача общей практики сделать это
- дома самостоятельно, используя домашний монитор артериального давления - Артериальное давление Великобритания имеет информацию о выборе монитора артериального давления
Низкое кровяное давление - это измерение менее 90/60 мм рт.ст, пишет https://www.nhs.uk/
Лечение низкого кровяного давления зависит от причиныЕсли причина может быть найдена, врач общей практики сможет рекомендовать лечение, чтобы облегчить ваши симптомы.
Например, они могут предложить:
- изменение лекарств или изменение дозы, если это является причиной
- ношение поддерживающих чулок – это может улучшить кровообращение и повысить кровяное давление
Лекарства для повышения артериального давления редко нужны, потому что простые меры образа жизни или лечение основной причины обычно эффективны.
Как облегчить симптомы низкого кровяного давления самостоятельно
делать
- медленно вставать от сидения к стоя
- берегите себя при встании с постели – медленно переходите от лежания к сидению и стоя
- поднимите изголовье кровати примерно на 15 см (6 дюймов) с помощью кирпичей или тяжелых книг
- ешьте небольшие, частые приемы пищи - лежа или сидя неподвижно в течение некоторого времени после еды, также может помочь
- увеличьте количество воды, которую вы пьете
Не надо
- не сидите и не стойте в течение длительного времени
- не наклоняться и не менять осанку внезапно
- не пейте напитки с кофеином на ночь
- не пейте слишком много алкоголя
Причины низкого кровяного давленияВаше кровяное давление может варьироваться в зависимости от времени суток. Она постепенно увеличивается в течение дня.
То, что вы делаете и как вы себя чувствуете, также может повлиять на это.
Есть много возможных причин низкого кровяного давления. Он может быть низким, потому что вы здоровы и здоровы, или вы, возможно, унаследовали его от своих родителей.
У некоторых людей развивается низкое кровяное давление по мере взросления.
Это также может быть вызвано:
- беременность
- некоторые медицинские условия, такие как диабет
- некоторые лекарства