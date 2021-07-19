Причины низкого артериального давления: нужно ли лечить гипотонию
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Причины низкого артериального давления: нужно ли лечить гипотонию

5:30:267/19/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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У некоторых людей развивается низкое кровяное давление по мере взросления.

Лекарства для повышения артериального давления редко нужны, потому что простые меры образа жизни или лечение основной причины обычно эффективны
Лекарства для повышения артериального давления редко нужны, потому что простые меры образа жизни или лечение основной причины обычно эффективны

Низкое кровяное давление (гипотония)



Низкое кровяное давление - это показания менее 90/60 мм рт.ст. Это не всегда вызывает симптомы, но вам может потребоваться лечение, если это так.

Проверьте свое кровяное давление, если вы продолжаете получать такие симптомы, как:


  • головокружение или головокружение
  • Тошнит
  • помутнение зрения
  • как правило, чувство слабости
  • смущение
  • слабеющий

Это может означать, что ваше кровяное давление слишком низкое.

Если у вас появляются симптомы, когда вы встаете или внезапно меняете положение, у вас может быть постуральная гипотензия.

Как проверить свое кровяное давление

Вы можете проверить свое кровяное давление:

  • спросив, может ли фармацевт сделать это
  • попросив практикуемую медсестру или врача общей практики сделать это
  • дома самостоятельно, используя домашний монитор артериального давления - Артериальное давление Великобритания имеет информацию о выборе монитора артериального давления

Низкое кровяное давление - это измерение менее 90/60 мм рт.ст, пишет https://www.nhs.uk/

Лечение низкого кровяного давления зависит от причины

Если причина может быть найдена, врач общей практики сможет рекомендовать лечение, чтобы облегчить ваши симптомы.

Например, они могут предложить:


  • изменение лекарств или изменение дозы, если это является причиной
  • ношение поддерживающих чулок – это может улучшить кровообращение и повысить кровяное давление

Лекарства для повышения артериального давления редко нужны, потому что простые меры образа жизни или лечение основной причины обычно эффективны.

Как облегчить симптомы низкого кровяного давления самостоятельно

делать


  • медленно вставать от сидения к стоя
  • берегите себя при встании с постели – медленно переходите от лежания к сидению и стоя
  • поднимите изголовье кровати примерно на 15 см (6 дюймов) с помощью кирпичей или тяжелых книг
  • ешьте небольшие, частые приемы пищи - лежа или сидя неподвижно в течение некоторого времени после еды, также может помочь
  • увеличьте количество воды, которую вы пьете

Не надо


  • не сидите и не стойте в течение длительного времени
  • не наклоняться и не менять осанку внезапно
  • не пейте напитки с кофеином на ночь
  • не пейте слишком много алкоголя

Причины низкого кровяного давления

Ваше кровяное давление может варьироваться в зависимости от времени суток. Она постепенно увеличивается в течение дня.

То, что вы делаете и как вы себя чувствуете, также может повлиять на это.

Есть много возможных причин низкого кровяного давления. Он может быть низким, потому что вы здоровы и здоровы, или вы, возможно, унаследовали его от своих родителей.

У некоторых людей развивается низкое кровяное давление по мере взросления.

Это также может быть вызвано:


  • беременность
  • некоторые медицинские условия, такие как диабет
  • некоторые лекарства


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