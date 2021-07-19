Огромная пробка сковала трассу Р-256 вдоль Бердска утром 19 июля
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Огромная пробка сковала трассу Р-256 вдоль Бердска утром 19 июля

8:32:467/19/2021Фото: Марины Волковой
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Движение затруднено из-за ремонтных работ на выезде из города.

Пробка растянулась на многие километры
Пробка растянулась на многие километры

Огромная пробка растянулась на трассе Р-256 вдоль Бердска в сторону Искитима. Затрудненное движение наблюдается у АЗС "Газпромнефть" вблизи кольца ГИБДД на въезде в Бердск до АЗС "Газпромнефть" в районе выезда из Бердска. Причина пробки - ремонтные работы. Техника сдирает слой асфальта в крайнем левом ряду и сразу же кладет новый. Как отмечают автовладельцы, таким образом спецтехника справляется с колеей.

Автомобилистам, которые едут в Искитим из Новосибирска, можно объехать многокилометровую пробку через Бердск по ул. Первомайской, а затем по ул. Ленина или по ул. Комсомольской, если свернуть налево у ГИБДД Бердска.

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