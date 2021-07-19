Преемник Нурмагомедова Ислам Махачев победил бразильца и идет к титулу UFC
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Преемник Нурмагомедова Ислам Махачев победил бразильца и идет к титулу UFC

8:49:377/19/2021Фото: Инстаграм
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Махачев провел скучный бой: измотал бразильца и задушил в четвертом раунде.

Махачева считают преемником Хабиба

Преемнику Хабиба Нурмагомедова 29 лет, он выступает в UFC с 2015 года, но из-за Хабиба его долгое время не замечали. Но после ухода чемпиона пояс стал вакантным и UFC обратил внимание на Ислама. Несмотря на то, что бойца представляют другом Хабиба, он начал набирать обороты - поднялся на 9-е место рейтинга, возглавил воскресный турнир UFC, а победой над Тиаго Мойзесом открыл бы дорогу к титулу.

Но чуда не случилось – он вымотал бразильца в четвертом раунде. А сам Хабиб поддерживал его в углу и говорил больше тренера.

А вот бразилец шел всего лишь на 14 месте рейтинга и несмотря на то, что Махачев просил топа, найти его не получилось. Стиль бойца неудобен для соперников: как и Хабиб, он использует борьбу и затягивает в вязкий партер.
На бой с Мойзесом Махачев вышел в сопровождении тренера Хавьера Мендеса и лучших друзей – Хабиба и Зубайры Тухугова. Для Ислама этот бой был важнейшим в карьере. Махачев хочет стать чемпионом до конца 2022-го: Ислам вызвал Дос Аньоса и Чендлера, но пока не доминирует как Хабиб.

Отметим, что несмотря на то, что бой вышел незрелищным, но все равно закончился победой Махачева.

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