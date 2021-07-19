Когда в России запретят пластиковые стаканчики, стало известно

В министерстве промышленности и торговли рассказали, что не собираются отказываться от одноразового пластика. Вместо этого в ведомстве решили товары из трудноперерабатываемого синтетического материала обложат повышенным экологическим сбором. Это затронет одноразовую посуду, ватные палочки и многое другое.
Отметим, что ранее ППК «Российский экологический оператор» представила перечень из 28 товаров, отходы от использования которых невозможно или очень трудно переработать. Глава компании Денис Буцаев сообщил, что они могут быть выведены из оборота через полтора-два года.
В минпромторге заявили, что пластик имеет высокий потенциал к переработке, но для этого нужно применить механический или химический способ. При этом благом для страны, экологии и общества было бы вовлечение всех полимерных отходов в оборот, считают в министерстве. Для этого надо развивать и внедрять новые технологии переработки. Средства для инвестиций в такие проекты могут быть собраны в рамках экосбора. А на изделия, которые трудно переработать, он должен быть повышенным