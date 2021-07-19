Сильное наводнение в Германии привело к разливу нефти. Подробности ЧП

Из-за сильного наводнения в Германии в райне города Хюккесваген произошел разлив нефти. Об этом рассказала местная газета со ссылкой на окружное управление Кельна. Из-за наводнения затопило сразу несколько предприятий на юге города. Это привело не только к разливу нефти, но и других опасных веществ. При этом уточняется, что нефть поступила в главную запруду реки Вибах. В настоящее время ведется отбор проб воды и воздуха для определения концентрации загрязнителей.
Напомним, что дожди в Германии шли с прошлого понедельника. Из-за них вышли из берегов многие реки. Кроме того, в субботу вечером управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 155 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.