Экс-зять Ельцина рассказал, как президент предотвратил госпереворот

Бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал о том, что экс-президент России Борис Ельцин сильно переживал во время августовского путча в 1991 году, участвуя в предотвращении государственного переворота. По его словам, все три дня он провел на нервах. В те дни, дачу главы государства окружило спецподразделение Комитета государственной безопасности СССР «Альфа». Ельцин своей рукой написал воззвание.
- Текст жесткий. Против путчистов. Пытается связаться с Горбачевым. Связи нет. Решил разослать свое воззвание. Напечатала воззвание, по-моему, дочь Елена. А я рассылал, — сообщил Дьяченко.
Также, по его словам, всех детей собрали и вывезли на микроавтобусе в засекреченное место.
- С дачи уезжали хаотично. Несколькими машинами. Ельцин уехал на “ЗИЛе” в Белый дом — резиденцию властей России. Коржаков сел на переднее сиденье. Передернул затвор автомата, открыл окно машины, был готов к бою, — отметил он. - В итоге для нашей семьи все обошлось. Трагедии не случилось. Чем бы все закончилось для нас, если бы Борис Николаевич тогда проиграл? Не хочу даже говорить на эту тему. Ничего хорошего не было бы точно, - рассказал Дьяченко.
Напомним, 18—21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.