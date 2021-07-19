Экс-зять Ельцина рассказал, как президент предотвратил госпереворот
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Экс-зять Ельцина рассказал, как президент предотвратил госпереворот

9:24:427/19/2021Фото: pexels
0

По словам Дьяченко, глава государства сильно переживал во время происходящих событий.

Госпереворот планировался в авг3сте 1991 года

Бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал о том, что экс-президент России Борис Ельцин сильно переживал во время августовского путча в 1991 году, участвуя в предотвращении государственного переворота. По его словам, все три дня он провел на нервах. В те дни, дачу главы государства окружило спецподразделение Комитета государственной безопасности СССР «Альфа». Ельцин своей рукой написал воззвание.

- Текст жесткий. Против путчистов. Пытается связаться с Горбачевым. Связи нет. Решил разослать свое воззвание. Напечатала воззвание, по-моему, дочь Елена. А я рассылал, — сообщил Дьяченко.

Также, по его словам, всех детей собрали и вывезли на микроавтобусе в засекреченное место.

- С дачи уезжали хаотично. Несколькими машинами. Ельцин уехал на “ЗИЛе” в Белый дом — резиденцию властей России. Коржаков сел на переднее сиденье. Передернул затвор автомата, открыл окно машины, был готов к бою, — отметил он. - В итоге для нашей семьи все обошлось. Трагедии не случилось. Чем бы все закончилось для нас, если бы Борис Николаевич тогда проиграл? Не хочу даже говорить на эту тему. Ничего хорошего не было бы точно, - рассказал Дьяченко.

Напомним, 18—21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.

Максакова в купальнике поразила поклонников
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
президентгоспереворотавгустовский путч
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Экс-зять Ельцина рассказал, как президент предотвратил госпереворот
9:24:42 7/19/2021
Экс-зять Ельцина рассказал, как президент предотвратил госпереворот
Календарь дачника на 19 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
9:20:56 7/19/2021
Календарь дачника на 19 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Сильное наводнение в Германии привело к разливу нефти. Подробности ЧП
9:12:18 7/19/2021
Сильное наводнение в Германии привело к разливу нефти. Подробности ЧП
Когда в России запретят пластиковые стаканчики, стало известно
9:01:47 7/19/2021
Когда в России запретят пластиковые стаканчики, стало известно
БердскКоронавирус подозревают у 1 408 жителей Бердска. Данные на 19 июля 2021
9:00:16 7/19/2021
Коронавирус подозревают у 1 408 жителей Бердска. Данные на 19 июля 2021
Преемник Нурмагомедова Ислам Махачев победил бразильца и идет к титулу UFC
8:49:37 7/19/2021
Преемник Нурмагомедова Ислам Махачев победил бразильца и идет к титулу UFC
БердскОгромная пробка сковала трассу Р-256 вдоль Бердска утром 19 июля
8:32:46 7/19/2021
Огромная пробка сковала трассу Р-256 вдоль Бердска утром 19 июля
Какой сегодня церковный праздник 19 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:52 7/19/2021
Какой сегодня церковный праздник 19 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 июля 2021 в России и мире
7:40:23 7/19/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 июля 2021 в России и мире
БердскНесмотря на грозу, 19 июля жителям Бердска по народным приметах нужно почистить погреб
6:40:51 7/19/2021
Несмотря на грозу, 19 июля жителям Бердска по народным приметах нужно почистить погреб