19 июля – празднование Собора Радонежских святых: три главных запрета дня и главная молитва

Сегодня, 19 июля 2021 года, во всех православных календарях этот день отмечен как день памяти учеников Сергия Радонежского. Празднование носит название Собор Радонежских святых. Поскольку среди них был святой Сисой, известный тем, что он обладал даром исцеления, в народе называли этот день Сысоевым днём.
Считалась, что сегодня целебными свойствами обладают утренние и густые туманы и роса на траве, а потому старались обязательно утром пройтись босиком.
Женщинам в этот день запрещалось выполнять любую тяжелую работу, а также заниматься уборкой дома. Благоприятным делом для них была сегодня заготовка смородины на зиму. Женщины собирали ягоды, сушили их либо варили из них варенье.
Мужчинам в этот день положено было заниматься прочисткой и просушкой погреба, подготавливая его к хранению будущего урожая на зиму. Девочкам, девушкам и женщинам в этот день строго запрещалось спускаться в любые подвалы и погреба. Всю эту работу должен был выполнять только мужчина.
Строгие запреты на 19 июля
Запрещалось сегодня ссориться или ругаться. Из-за любого незначительного спора мог получиться крупный скандал, который долго не разрешится.
Нельзя было иметь никаких дел с деньгами и совершать крупные покупки.
Не разрешалось много разговаривать, а особенно разносить сплетни и произносить плохие слова.
Молитва Собору Радонежских святых