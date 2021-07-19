"Команды 29" адвоката Павлова объявила о закрытии
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"Команды 29" адвоката Павлова объявила о закрытии

9:48:307/19/2021Фото: Команда 29
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Их сайт заблокировали после постановления Генпрокуратуры.

Команда решила распустить своих сторонников

Руководители адвокатского объединения «Команда 29», которое создал Иван Павлов, приняло решение о прекращении деятельности организации. Это произошло из-за множественных претензий прокуратуры и Роспотребнадзора. Об этом они сообщили в своем аккаунте в Твиттер.

- В этих условиях <претензий прокуратуры и Роскомнадзора> продолжение деятельности "Команды 29" создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности "Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации, - отмечается в сообщении организации.

Отметим, что решением Генпрокуратуры от 15 июля сайт организации заблокировали.

- Ведомство считает, что мы распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной. В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Spolecnost Svobody Informace*, зарегистрированной в Чехии, - говорится в заявлении пресс-службы "Команды 29".

При этом, руководство утверждает, что никогда этого не публиковали.

- Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем. Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. "Команда 29" будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная, - отметили в пресс-службе. - Следующим шагом в атаке на нас может стать уголовное преследование как членов "Команды 29", так и ее сторонников: всех, кто оказывал нам поддержку, сотрудничал с нами, участвовал в гуманитарных и медиапроектах. К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле этого года, допускают такое развитие событий.

"Команда 29" - это объединение юристов, созданное адвокатом Павловым, который специализируется по делам о разглашении государственной тайны. Свое название они объясняют статьей 29 Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли и слова.

Spolecnost Svobody Informace* - Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной» в России деятельность чешской неправительственной организации.

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