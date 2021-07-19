В разбившемся самолете в Германии нашли три тела
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В разбившемся самолете в Германии нашли три тела

9:58:557/19/2021Фото: pexels
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Погибли два пассажира-подростка и пилот.

Три человека погибли в авиакатастрофе в Германии
Накануне стало известно, что в Германии произошла авиакатастрофа. Там, в районе Анхальт-Биттерфельд потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает газета «Spiegel» со ссылкой на полицию. Как стало известно, на борту находились три пассажира и пилот. В результате ЧП погибли трое – два подростка-пассажира и пилот. Еще один пассажир, который получил ранения, госпитализирован.
Напомним, недавно в России потерпел крушение самолет Ан-26 на Камчатке. Тогда погибли 29 человек. Основная версия произошедшего - ошибка пилота.
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