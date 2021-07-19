Мишустин назначил вице-премьеров, которые будут курировать российские регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал вице-премьеров, которые будут курировать регионы России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.
Как стало известно, распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано. Новые полномочия они будут реализовывать совместно с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
Отметим, что ранее премьер-министр подписал постановление, согласно которому из бюджета России будет выделено три миллиарда рублей на строительство дорог в регионах.