Мишустин назначил вице-премьеров, которые будут курировать российские регионы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мишустин назначил вице-премьеров, которые будут курировать российские регионы

10:16:577/19/2021Фото: pexels
0

Новые полномочия они будут реализовывать совместно с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Указ подписан в Кремле

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал вице-премьеров, которые будут курировать регионы России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.

Как стало известно, распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано. Новые полномочия они будут реализовывать совместно с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Отметим, что ранее премьер-министр подписал постановление, согласно которому из бюджета России будет выделено три миллиарда рублей на строительство дорог в регионах.

Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Бокерия раскрыл причину низких темпов вакцинации в России
Какая осень ожидает москвичей: синоптик все рассказал
Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
Роскачество определило самый качественный кефир в России
вице-премьерыкурировать регионыновый указ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСорняк высотой почти два метра на ул. Вокзальной Бердска попал на видео. Не косят год
10:15:10 7/19/2021
Сорняк высотой почти два метра на ул. Вокзальной Бердска попал на видео. Не косят год
С Днем Курбан Байрам 2021 красивые картинки и искренние слова для всех
10:05:53 7/19/2021
С Днем Курбан Байрам 2021 красивые картинки и искренние слова для всех
19 июля – празднование Собора Радонежских святых: три главных запрета дня и главная молитва
10:03:52 7/19/2021
19 июля – празднование Собора Радонежских святых: три главных запрета дня и главная молитва
В разбившемся самолете в Германии нашли три тела
9:58:55 7/19/2021
В разбившемся самолете в Германии нашли три тела
"Команды 29" адвоката Павлова объявила о закрытии
9:48:30 7/19/2021
"Команды 29" адвоката Павлова объявила о закрытии
Экс-зять Ельцина рассказал, как президент предотвратил госпереворот
9:24:42 7/19/2021
Экс-зять Ельцина рассказал, как президент предотвратил госпереворот
Календарь дачника на 19 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
9:20:56 7/19/2021
Календарь дачника на 19 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Сильное наводнение в Германии привело к разливу нефти. Подробности ЧП
9:12:18 7/19/2021
Сильное наводнение в Германии привело к разливу нефти. Подробности ЧП
Когда в России запретят пластиковые стаканчики, стало известно
9:01:47 7/19/2021
Когда в России запретят пластиковые стаканчики, стало известно
БердскКоронавирус подозревают у 1 408 жителей Бердска. Данные на 19 июля 2021
9:00:16 7/19/2021
Коронавирус подозревают у 1 408 жителей Бердска. Данные на 19 июля 2021