Можно ли посещать кладбище и работать на огороде 19 июля в День Арафат?

Самый дорогой день в году наступил у мусульман сегодня, 19 июля 2021 года. Среди паломников-мусульман этот день считается последним днем совершения хаджа (священного паломничества к священным местам в Мекку, которое должен совершить каждый правоверный мусульманин хотя бы один раз в жизни). Этот день полагается провести на горе Арафат, которая расположена недалеко от Мекки в Саудовской Аравии, в молитвах, восхваляющих всевышнего. Игнорировать стояние на горе Арафат нельзя - без него всё паломничество будет не засчитано.
Те представители ислама, которые в текущем году не стали совершать хадж по тем или иным причинам, весь этот день должны провести в праведных делах и молитвах. Этот день у мусульман считается одним из самых ценных в году, поскольку проживание его по всем правилам и обрядам дарует человеку великое вознаграждение от Всевышнего. Оно заключается в том что в Судный День человеку будут прощены грехи за 2 года его жизни.
Прежде чем приступать к посту в этот день, мусульманин должен попросить прощения у всех, кто на него обижен. Пост в этот день является сунной, то есть он не обязателен к исполнению, но очень желателен. Мусульманский пост значительно отличается от других религиозных постов. Он предполагает, что от момента восхода солнца и до его заката, время которых определяется по лунному календарю, человеку запрещено принимать любое питание, любое питьё, вдыхать дым ради удовольствия или курить, а также вступать в интимную связь.
Помимо этого сегодня нужно много молиться, читать Коран, заниматься благотворительностью и помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Все греховные поступки очень тяжелы в этот день. Наказание за них будет многократно увеличено. Точно также многократно будет увеличена награда за совершение добрых дел. Именно поэтому в этот день нужно быть как можно внимательным к своим близким. Разрешено посещать места захоронения усопших, то есть кладбище, поминать их. Можно ходить в гости к родственникам, особенно если им нужна какая-то ваша помощь.
Работа в этот день не запрещается ни по дому, ни в огородах, поскольку труд никогда не оценивался Всевышним как плохой поступок. Работа всегда была во благо.