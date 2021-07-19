Сбежавших из социального центра "Виктория" подростков нашли в Новосибирске

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что выяснили местонахождение 14-16 летних подростков, которые в минувшую субботу, 17 июля, ушли из «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория", который находится в Железнодорожном районе города. Сейчас все они отправлены обратно в детское учреждение.
Напомним, 17 июля из социального центра для профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних исчезли подростки в возрасте 14-16 лет. Все они из семей, попавших в трудную ситуацию. Минтруда Новосибирской области прокомментировало инцидент с пропажей четверых подростков.
— Ситуация с самовольным уходом несовершеннолетних из социально-реабилитационного центра находится на контроле Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были доставлены в учреждение для прохождения реабилитации по акту полиции. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия. К поиску несовершеннолетних подключены дополнительно волонтеры, — говорится в сообщении ведомства.
"Виктория" занимается социальной реабилитацией несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических и психотропных веществ, а также страдающих алкогольной зависимостью. В Центре также оказывают помощь детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, и членам их семей.