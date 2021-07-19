Онлайн некролог: Кто умер с 05.07 по 15.07.2021 в Бердске

Иванов И.В. 05.04.50 - 05.07.21
Данченко В.В. 17.11.55 - 06.07.21
Дробина И.А. 07.12.51 - 07.07.21
Михайлов К.А. 24.06.63 - 07.07.21
Орлова Н.И. 19.01.53 - 07.07.21
Станкевич А.А. 15.09.48 - 07.07.21
Сычев В.Н. 05.05.67 - 07.07.21
Панафидин В.М. 24.11.47 - 08.07.21
Коробов Н.А. 17.02.58 - 08.07.21
Сычева Н.П. 17.10.62 - 08.07.21
Лизь Г.В. 16.10.44 - 08.07.21
Рузанкина Т.Г. 18.01.48 - 08.07.21
Ковалев В.А. 17.08.53 - 08.07.21
Дергунова В.Ф. 06.01.51 - 08.07.21
Смирнова М.Д. 20.09.36 - 09.07.21
Крутикова Н.А. 13.08.51 - 09.07.21
Щелкунова З.А. 22.01.35 - 09.07.21
Панькин А.В. 31.07.32 - 09.07.21
Крекнин И.В. 16.09.82 - 09.07.21
Лабанова Н.М. 18.09.64 - 09.07.21
Любас Е.З. 30.05.30 - 10.07.21
Мелёшкина Г.Д. 17.10.35 - 10.07.21
Кищенко И.С. 04.08.71 - 10.07.21
Гвоздев Д.В. 30.05.70 - 10.07.21
Гусев А.М. 13.04.75 - 11.07.21
Симаев Е.Г. 20.11.58 - 11.07.21
Козлов В.И. 02.07.50 - 11.07.21
Макиенко В.Н. 08.09.71 - 11.07.21
Косов А.М. 05.04.48 - 11.07.21
Сохорева Н.С. 03.11.82 - 11.07.21
Бушмакина Л.М. 04.03.56 - 11.07.21
Ершов И.А. 11.02.75 - 12.07.21
Кирпиченко Е.П. 19.09.40 - 12.07.21
Кузьмин В.Л. 23.11.64 - 12.07.21
Карел Е.И. 04.12.57 - 12.07.21
Ефремов Г.Н. 16.07.37 - 12.07.21
Расторгуев В.Ю. 23.07.74 - 13.07.21
Денисенко И.И. 16.03.53 - 13.07.21
Созина Е.П. 16.11.47 - 13.07.21
Верховская В.Е. 21.08.35 - 13.07.21
Акатова Т.К. 01.03.50 - 13.07.21
Скрипник А.Г. 25.12.49 - 13.7.21
Наумкина Н.Д. 01.02.50 - 14.07.21
Скирневская Т.Н. 30.06.56 - 14.07.21
Леонидов В.М. 01.02.47 - 14.07.21
Артемова Н.В. 18.07.49 - 14.07.21
Бахарев Д.А. 25.08.96 - 14.07.21
Шпиц Т.П. 28.01.61 - 14.07.21
Кузнецов А.Д. 29.11.45 - 15.07.21
Маранин Л.В. 19.07.49 - 15.07.21
Трунина Н.В. 18.03.56 - 15.07.21
Березикова И.Н. 20.05.62 - 28.06.21 урна
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69