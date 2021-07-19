Полиция Бердска вызвала на беседу Антона Иванова, который грозился поджечь себя из-за мамы в ковидном госпитале ЦГБ

В пятницу проблема с медициной в Бердске, которую поднял «Курьер. Среда. Бердск», рассказав историю о лечении в ковидном госпитале мамы Антона Иванова, неожиданно получила своё развитие в полиции.
16 июля Антона Иванова вызвали в полицию.
- Участковый хочет взять объяснение, почему я собрался поджигать себя, - сообщил Антон "Курьер. Среда. Бердск" 19 июля.
Антон сразу ответил, что обливать бензином себя ещё никто никому не запрещал.
В половине седьмого, после того, как Антон съездил в больницу к маме, парню пришлось ехать в полицию, где состоялся разговор с участковым.
- Участковый спросил, что произошло, почему я стал выступать, почему решил обливаться бензином и поджигать себя? Я объяснил, что попал в безвыходное положение. Мама жалуется, надо помочь, никому дела нет. Врачи не лечат. Я был просто в отчаянии,- рассказывает Антон.
Участковый показал скриншоты с сайта, поинтересовался, зачем Антон это говорил и комментировал ситуацию в больнице Бердска. У полицейского скрины были с какого-то неизвестного сайта, Антон искренне удивился и сказал, что интервью давал только «Курьер. Среда. Бердск». Когда парень спросил у участкового, почему его вызвали, полицейский объяснил, что проводит проверку, будут и врачей опрашивать, выяснять, что произошло.
Встреча закончилась, объяснения полиция получила.
Вызов в полицию Антона прокомментировал и.о. начальника ОВД Бердска Сергей Волгин.
- По факту публикации в СМИ полиция инициировала проверку. В полиции письменное делопроизводство. Объяснение нужно приложить к материалам проверки в письменном виде. Пригласили, провели беседу. Конечно, поговорим и с врачами. Обычная проверка по факту публикации в СМИ, - сказал Сергей Владимирович.