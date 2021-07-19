Открыты вакансии: технолога машиностроения, технолога по сварке для жителей Бердска и Искитима
1:47:577/19/2021
Место работы: механический завод «Электротерм», с.Барышево.
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