Открыты вакансии: технолога машиностроения, технолога по сварке для жителей Бердска и Искитима
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Открыты вакансии: технолога машиностроения, технолога по сварке для жителей Бердска и Искитима

1:47:577/19/2021Фото: «Электротерм»
0

Место работы: механический завод «Электротерм», с.Барышево.

«Электротерм»
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