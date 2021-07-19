В России резко вырастет цена на хлеб с августа 2021
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В России резко вырастет цена на хлеб с августа 2021

10:54:537/19/2021Фото: pexels
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Это связано с подорожанием сырья для производства.

Хлеб может подорожать на 10 процентов

Российские производители хлеба предупредили ритейлеров о скором повышении цен на свою продукцию. Произойдет это уже в августе, а связано это с подорожанием сырья.

- Производители хлеба предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12% ... поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки, - сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на сеть супермаркетов "Верный".

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, приведенным в газете, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя стоимость самого хлеба растет всего на 1 рубль год к году. По его словам, цена маргарина выросла на 38%, упаковочного материала - на 26%, а сахара - на 9%. Отметим, что уже несколько крупных хлебозаводов неофициально подтвердили повышение цен.

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