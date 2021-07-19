Три главных правила мусульманина на 19 июля в священный День Арафата

Горячими молитвами с восхвалением Аллаха и о прощении грехов во время стояния на горе Арафат заканчивается паломничество у мусульман. которое совершается ежегодно в 7, 8 и 9 дни месяца Зуль-хиджа. Паломничество предваряет собой празднование самого великого мусульманского праздник Курбан-байрама.
Чтобы достойно пройти паломничество и получить великую награду от Всевышнего, заключающуюся в прощении совершенно всех грехов за прошедшую жизнь, мусульманин должен совершить хадж по всем строгим правилам, прописанным в Коране.
Стояние на горе Арафат входит в число обязательных обрядов мусульман. В 2021 году паломники будут молиться на горе 19 июля.
Правоверные, которые уже ранее совершали хадж, либо еще не приступили к нему, сегодня соблюдают сунну - добровольный пост. За соблюдение всех правил поста в день Арафа мусульманину также обещана награда в виде прощение грехов за два года. Прощаются не крупные грехи, но все равно этот день считается самым дорогим и никто не упускает возможность заслужить милость Аллаха.
В этот день положено:
- Соблюдать пост, который длится от сухура до ифтара. Он предполагает отказ от воды, питья, курения и интимной связи.
- Закончить работу до обеда и вторую половину оставшегося дня посвятить чтению молитв и Корана.
- Не оказывать в помощи нуждающимся физически, либо материально, заниматься благотворительностью и совершать добрые поступки.
Запрещено в день Арафа, как и в любой другой день запретного месяца Зуль-хиджа, ругаться, обижать окружающих и близких, отказывать в милости, вступать в конфликты, вести войны, совершать злые и дурные поступки.