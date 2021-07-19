Прямая трансляция Курбан-Байрам 20 июля 2021 в России. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Прямая трансляция Курбан-Байрам 20 июля 2021 в России. Смотрите видео

11:44:167/19/2021Фото: pixabay
0

Во всех мечетях России рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.

Намаз начнется ранним утром
Намаз начнется ранним утром
Сюжет: Обряды мусульман
Что категорически нельзя делать каждому мусульманину в священный День Арафа 19 июля 2021 года

Что категорически нельзя делать каждому мусульманину в священный День Арафа 19 июля 2021 годаМожно ли посещать кладбище и работать на огороде 19 июля в День Арафат?Ещё 94 новости

Каждый год мусульмане отмечают Курбан-байрам. Этот праздник отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа. В 2021 году дата выпала на 20 июля 2021 года. Правда, мусульманам из крупных городов не разрешили собираться в мечетях из-за коронавируса. Им советуют, как и в прошлом году, провести праздничную молитву из дома. Из-за пандемии в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге в 2021 году будут праздновать Курбан-байрам онлайн, мечети города будут закрыты для прихожан. Так решил Совет улемов Духовного управления мусульман России.

- Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется. Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, — говорится на сайте муфтията.

Отмечается, что региональные духовные управления мусульман сами решат, как проводить праздничную молитву с учетом эпидемиологической ситуации на местах.

Во всех мечетях России рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.

Пиво полезно для организма, но при одном условии
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос «СП-2»
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Кому категорически запрещено есть арбузы
Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
Синоптик предупредил россиян о новых сюрпризах погоды
праздникмусульманепраздникинамазКурбан-байрам-2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСрочно нужны водители !Вакансии бердчанам от Новосибирской птицефабрики
11:39:20 7/19/2021
Срочно нужны водители !Вакансии бердчанам от Новосибирской птицефабрики
БердскБережная детская хирургия в клинике «САНИТАС»
11:38:22 7/19/2021
Бережная детская хирургия в клинике «САНИТАС»
Курбан-Байрам 2021 в Новосибирске: Время и место праздничного намаза 20 июля
11:33:08 7/19/2021
Курбан-Байрам 2021 в Новосибирске: Время и место праздничного намаза 20 июля
Что категорически нельзя делать каждому мусульманину в священный День Арафа 19 июля 2021 года
11:20:14 7/19/2021
Что категорически нельзя делать каждому мусульманину в священный День Арафа 19 июля 2021 года
Диана Арбенина прервала молчание и рассказала о концерте в Кемерове
11:12:02 7/19/2021
Диана Арбенина прервала молчание и рассказала о концерте в Кемерове
В России резко вырастет цена на хлеб с августа 2021
10:54:53 7/19/2021
В России резко вырастет цена на хлеб с августа 2021
Можно ли посещать кладбище и работать на огороде 19 июля в День Арафат?
10:40:08 7/19/2021
Можно ли посещать кладбище и работать на огороде 19 июля в День Арафат?
Сбежавших из социального центра "Виктория" подростков нашли в Новосибирске
10:33:35 7/19/2021
Сбежавших из социального центра "Виктория" подростков нашли в Новосибирске
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 05.07 по 15.07.2021 в Бердске
10:30:55 7/19/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 05.07 по 15.07.2021 в Бердске
Гороскоп на 20 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:46 7/19/2021
Гороскоп на 20 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально