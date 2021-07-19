Прямая трансляция Курбан-Байрам 20 июля 2021 в России. Смотрите видео

Каждый год мусульмане отмечают Курбан-байрам. Этот праздник отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа. В 2021 году дата выпала на 20 июля 2021 года. Правда, мусульманам из крупных городов не разрешили собираться в мечетях из-за коронавируса. Им советуют, как и в прошлом году, провести праздничную молитву из дома. Из-за пандемии в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге в 2021 году будут праздновать Курбан-байрам онлайн, мечети города будут закрыты для прихожан. Так решил Совет улемов Духовного управления мусульман России.
- Праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется. Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, — говорится на сайте муфтията.
Отмечается, что региональные духовные управления мусульман сами решат, как проводить праздничную молитву с учетом эпидемиологической ситуации на местах.
Во всех мечетях России рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.