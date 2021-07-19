Мусульмане Бердска отметят Курбан-байрам 2021 на стадионе "Вега" 20 июля. Время намаза
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Мусульмане Бердска отметят Курбан-байрам 2021 на стадионе "Вега" 20 июля. Время намаза

12:30:357/19/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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В прошлом году традиционного празднования с массовым скоплением людей не было. В этом году проведение праздника было согласовано с администрацией города примерно за месяц вперед. Намаз проведет мулла из мечети Новосибирска.

В 2019 году празднование прошло в СК "Восток"
Сюжет: Обряды мусульман
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Стало известно, где отметят праздник Курбан-байрам мусульмане Бердска.

Напомним, что Курбан-байрам является одним из двух главных праздников в исламе. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. В 2021 году Курбан-байрам наступает 20 июля.

Учитывая, что в России, в некоторой степени смягчаются ограничительные меры в отношении проведения публичных массовых мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мусульмане помолятся в Бердске на стадионе "Вега" по адресу ул. Линейная, 3в.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" председатель мусульманской общины в Бердске Карим Худжабеков, в прошлом году массовые празднования в честь Курбан-байрам не проводились. В этом году празднование пройдет с соблюдением всех требований и необходимых мер для предотвращения распространения COVID-19.

- Сбор в 6 утра. Все вместе мы будем соблюдать дистанцию, масочный режим. Есть все для измерения температуры. Будут исполнены и областные требования. Мы предупреждали, что если у кого-то есть какие-то подозрения на болезнь коронавируса, то пусть лучше не приходят,- рассказал Карим Тимурович 19 июля.

Кроме того, Карим Худжабеков заявил, что ранее, во времена введения пандемийных мер, молитвы совершались порядка 200 мусульман. В настоящее время верующих насчитывается гораздо больше. Намаз проведет мулла из мечети Новосибирска.

Проведение праздника на "Веге" было согласовано с администрацией Бердска примерно за месяц вперед. Охраной людей займется полиция.

Что касается женщин, то при желании они в этот день могут идти в мечеть. Отсутствие женщин на многолюдном празднике обусловлено тем, что женщина обязана укрываться. Ей всячески запрещается открывать части тела. Ей велено как следует их скрывать, и относиться к этому с должным вниманием.

После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это. Прежде чем барана режут, его обязательно валят на землю головой.

Уникальные снимки с проведения Курбан-Байран в Бердске смотрите уже скоро.

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