Новые подробности о семье троих малышей, которых на Mazda сбила Валерия Башкирова в Москве
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Новые подробности о семье троих малышей, которых на Mazda сбила Валерия Башкирова в Москве

11:47:197/19/2021Фото: Госавтоинспекция
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Под колеса автомобиля попали трое детей, двое из них скончались.

18-летняя девушка на иномарке наехала на семью с 3 детьми

Соседка рассказала о семье, которая попала в ДТП на Западе Москвы. Напомним, 16 июля 18-летняя Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Как сообщила соседка, всего в семье было пятеро детей. А вторым погибшим оказался племянник матери попавших в ДТП детей.

- Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры. А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны, — рассказала женщина.

Бабушка, которая была с детьми в момент аварии, попала в больницу с сердечным приступом и сейчас врачи сражаются за ее жизнь.

Кроме того соседка рассказала, что организовала сбор средств для семьи.

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