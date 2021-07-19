Новые подробности о семье троих малышей, которых на Mazda сбила Валерия Башкирова в Москве

Соседка рассказала о семье, которая попала в ДТП на Западе Москвы. Напомним, 16 июля 18-летняя Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.
Как сообщила соседка, всего в семье было пятеро детей. А вторым погибшим оказался племянник матери попавших в ДТП детей.
- Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры. А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны, — рассказала женщина.
Бабушка, которая была с детьми в момент аварии, попала в больницу с сердечным приступом и сейчас врачи сражаются за ее жизнь.
Кроме того соседка рассказала, что организовала сбор средств для семьи.