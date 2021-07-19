Завтра Курбан-Байрам: как встречать утро 20 июня правоверному мусульманину – во сколько начнется намаз

Самый главный и значимый из дней в жизни мусульман - Курбан-байрам - наступит во вторник, 20 июля в 2021 году. Этот праздник посвящен очень древним событиям, когда Аллах решил проверить своего верного пророка Ибрагима на любовь к себе. С ангелом Джабраилом Всевышний послал весть пророку о том, что ему надлежит совершить жертвоприношение, а в качестве жертвы выбрать своего единственного сына.
Пророк Ибрагим находился в очень пожилом возрасте и сын у него был один. Потерять единственного сына в 86 лет для Ибрагима было страшным делом, однако он не посмел перечить воле Всевышнего. Смиренно приняв требования, он вместе с сыном направился к месту принесения жертвы, однако жертвоприношение не состоялась, потому что в самый последний момент Всевышний сделал нож Ибрагима тупым, а вместо сына на жертвенном камне оказался барашек.
За преданную любовь к себе Всевышний подарил Ибрагиму возможность ещё раз стать отцом и послал ему второго сына. Тем самым Аллах показал правоверным, что ему не нужны людские жертвы. а нужна лишь преданная любовь.
Этот праздник начинается сразу после окончания паломничество, на 70 день после Уразы-байрама в 10 день Зуль-хиджа.
Начало праздника
Празднование дня жертвоприношения начинается у мусульман рано утром. Поскольку начало праздничной общей молитвы в мечети начинается примерно спустя 40 минут после рассвета, мусульманину надлежит проснуться очень рано, совершить полное омовение тела, надеть новые или чистые одежды, надушиться благовониями и отправиться в ближайшую мечеть для совершения общей праздничной молитвы.
Мужчины мусульмане все обязаны присутствовать на молитве, женщинам посещать мечеть можно, но это не является строгим требованием, посещать молитву они могут по желанию. Детей брать на общую молитву не рекомендуется. Во время молитвы имам читает благодарственные и восхваляющие молитвы Всевышнему, рассказывает мусульманам о паломничестве, а после всего знакомит их с обрядом жертвоприношение и его смыслом.
Общая молитва в 2021 году
В 2021 году проведение общей праздничной молитвы и посещение мечети всеми мусульманами отменяется из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Мусульман призывают отнестись к этому с пониманием, праздничную общую молитву посмотреть в прямой трансляции, а также всеми силами способствовать созданию праздничной атмосферы у себя дома. В этом году предлагается проводить праздник со своей семьёй и избегать многолюдных мест.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть тут:
Что после молитвы?
Сразу после молитвы мусульмане поздравляют друг друга с началом праздника, а потом отправляются на совершение жертвоприношения. Те мусульмане, которые будут совершать обряд, не должны в течение 10 дней до наступления праздника состригать у себя волосы и ногти, а также удалять волосы на другими способами на любых участках своего тела.
Жертвоприношение проводится по строгим правилам и в порядке, указанном в Коране. Нарушение обряда жертвоприношения делает мясо непригодным для употребления в пищу. Совершать жертвоприношения должен только тот человек, который умеет это делать. Если мусульманин сам не умеет приносить животное в жертву, он имеет право попросить того кто умеет это делать, а сам должен присутствовать во время обряда.