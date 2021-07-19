В ковидном госпитале Новосибирска пациент покончил с собой в коридоре

В городской клинической больнице Новосибирска, которая сейчас используется как ковидный госпиталь, произошла трагедия. Там пенсионер покончил с собой. Как стало известно, 73-летний мужчина был госпитализирован стационар с двусторонней пневмонией, отечным бронхитом и положительным тестом на ковид. Он лечился 12 дней, но по какой-то причине решил уйти из жизни.
— 16 июля в полдвенадцатого ночи в коридоре отделения эндокринологии было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он покончил с собой, - сообщили в правоохранительных органах.
Отметим, что подобный случай произошел на днях в искитимской больнице. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедших случаев.