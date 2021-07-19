Санавиация увезла курсанта Росгвардии с переломом позвоночника в Новосибирск. На него упали футбольные ворота в Искитиме

Как сообщил сегодня, 19 июля, "Курьер. Среда. Бердск" главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов, получивший травму 21-летний курсант был госпитализирован в Искитимскую больницу.
- Диагноз - перелом позвоночника. Санавиацией пострадавший доставлен в Новосибирск. Если он военный, то скорее всего лечение будет проходить в военном госпитале, - рассказал Алексей Алексеевич.
Напомним, что во время тренировки под открытым небом пострадал учащийся 3 курса Новосибирского военного института. Как уже писал сайт «Весь Искитим», происшествие случилось на военном полигоне в Искитиме. Во время занятий на одного из курсантов института им. Генерала Яковлева упали футбольные ворота. Новосибирский военный ордена Жукова институт войск готовит бойцов для Росгвардии. Учредителем вуза является Федеральная служба войск национальной гвардии России. Институт находится в Новосибирске на Ключ-Камышенском плато.