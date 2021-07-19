Стало известно, сколько кислородных баллонов используется в сутки в ковидном госпитале ЦГБ Бердска
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Стало известно, сколько кислородных баллонов используется в сутки в ковидном госпитале ЦГБ Бердска

12:24:547/19/2021Фото: Минздрав НСО
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Все пациенты получают своевременное лечение.

Запас кислорода постоянно пополняется
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Центральной городской больнице Бердска рассказали, как определяют тактику лечения ковидных больных. Так, любого пациента обследуют – проверяют температуру, сатурацию, давление, делают рентген грудной клетки. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции проводится в случае принятия решения о госпитализации пациента.

Окончательное решение о необходимом лечение принимают индивидуально в каждом случае, в зависимости от тяжести заболевания.

- Все, кто нуждается в ИВЛ, обеспечены кислородом. В настоящее время в среднем, в ЦГБ необходимы 36 баллонов кислорода в сутки. А ежедневно туда привозят 40 таких баллонов. Кроме того, там есть 47 кислородных концентраторов. В аптеках есть все необходимые лекарства от коронавируса - 13 наименований антибактериальных лекарственных препаратов, 5 наименований противовирусных препаратов, гормональные препараты, антикоагулянты, ингибиторы, которые рекомендованы Минздравом РФ, - указано на сайте ЦГБ Бердска.

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