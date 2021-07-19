Стало известно, сколько кислородных баллонов используется в сутки в ковидном госпитале ЦГБ Бердска

В Центральной городской больнице Бердска рассказали, как определяют тактику лечения ковидных больных. Так, любого пациента обследуют – проверяют температуру, сатурацию, давление, делают рентген грудной клетки. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции проводится в случае принятия решения о госпитализации пациента.
Окончательное решение о необходимом лечение принимают индивидуально в каждом случае, в зависимости от тяжести заболевания.
- Все, кто нуждается в ИВЛ, обеспечены кислородом. В настоящее время в среднем, в ЦГБ необходимы 36 баллонов кислорода в сутки. А ежедневно туда привозят 40 таких баллонов. Кроме того, там есть 47 кислородных концентраторов. В аптеках есть все необходимые лекарства от коронавируса - 13 наименований антибактериальных лекарственных препаратов, 5 наименований противовирусных препаратов, гормональные препараты, антикоагулянты, ингибиторы, которые рекомендованы Минздравом РФ, - указано на сайте ЦГБ Бердска.