В Москве пациентку экстренно госпитализировали после липоксакции
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В Москве пациентку экстренно госпитализировали после липоксакции

12:42:417/19/2021Фото: pexels
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У женщины начался септический шок.

После липосакции у пациентки начался септический шок

В Москве прокуратура начала проверку по факту госпитализации 23-летней женщины. Выяснилось, что в больницу она попала после проведенной липосакции.

- В ночь на 17 июля в больницу им. В. П. Демихова после удаления жировых отложений на животе в клинике по улице Садовническая, дом 5 доставлена женщина 1998 года рождения. Врачи поставили ей диагноз - септический шок, - сообщили в правоохранительных органах.

Также стало известно, что операция прошла 15 июля, а спустя некоторое время женщине стало плохо и она вызвала медиков. К счастью, сейчас ей ничего не угрожает, а полиция начала проверку по данному факту.

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