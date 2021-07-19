В Москве пациентку экстренно госпитализировали после липоксакции

В Москве прокуратура начала проверку по факту госпитализации 23-летней женщины. Выяснилось, что в больницу она попала после проведенной липосакции.
- В ночь на 17 июля в больницу им. В. П. Демихова после удаления жировых отложений на животе в клинике по улице Садовническая, дом 5 доставлена женщина 1998 года рождения. Врачи поставили ей диагноз - септический шок, - сообщили в правоохранительных органах.
Также стало известно, что операция прошла 15 июля, а спустя некоторое время женщине стало плохо и она вызвала медиков. К счастью, сейчас ей ничего не угрожает, а полиция начала проверку по данному факту.