Пожары в Якутии угрожают перекинуться на гидроэлектростанцию

В Якутии продолжают полыхать лесные пожары. На утро понедельника в регионе обнаружено 216 пожаров, из них тушат 84 на площади 566 тысяч гектаров. Из общего числа один пожар находится на особом контроле- он вплотную приблизился к поселку и электростанции.
Выяснилось, что возгорание площадью 41,3 тысячи гектаров остановился в 4 км от села Сюльдюкар. он угрожает Светлинской гидроэлектростанции, несмотря на то, что там есть естественная водная преграда – река Вилюй.
Всего на территории Якутии сейчас горят 216 природных пожаров общей площадью более 1,5 миллиона гектаров. В тушении задействованы более 2 тысяч человек и 279 единиц техники. За прошедшие сутки они потушили 16 пожаров на площади 94 тысячи гектаров.