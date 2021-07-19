Пресс-центр мэрии Бердска: На аппаратные совещания с мэром Шестерниным СМИ впускаем на условиях аккредитации. Смотрите видео
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Пресс-центр мэрии Бердска: На аппаратные совещания с мэром Шестерниным СМИ впускаем на условиях аккредитации. Смотрите видео

4:34:127/19/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео Алины Буровой
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Причины запрета на присутствие представителей четвертой власти изменяются с каждым разом. Так, новый руководитель пресс-службы назвала "основания", отличающиеся от ее предыдущих коллег. Что же она сказала на видео, узнайте.

Руководитель пресс-центра администрации Бердска рассказывает журналисту о причинах недопущения на аппаратное совещание главы
Сюжет: СМИ и мэр Бердска
Сотрудники пресс-центра мэрии грудью защитили аппаратное совещание с мэром Шестерниным от журналиста "Курьер. Среда. Бердск". Мы вас не ждали, заявили они на видео

Сотрудники пресс-центра мэрии грудью защитили аппаратное совещание с мэром Шестерниным от журналиста "Курьер. Среда. Бердск". Мы вас не ждали, заявили они на видеоПо особому звонку разрешают слушать мэра Евгения Шестернина на совещаниях в мэрии Бердска: Приключения журналиста 31 мая 2021Ещё 17 новости

Журналиста "Курьер. Среда. Бердск" в очередной раз не пустили на аппаратное совещание главы администрации Бердска Евгения Шестернина 19 июля 2021 года.

Откуда "ноги растут?"

Напомним, что до марта 2020 года, когда губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил ограничения из-за пандемии коронавируса в регионе, аппаратные совещания были открыты для СМИ. После власть начала проводить совещания за закрытой дверью. Каждый день для пресс-подходов предоставляли разных спикеров. Журналисты проводили с ними видеоконференции и задавали вопросы в режиме "онлайн". Весной 2021 года пандемийные ограничения начали смягчаться. Стали проводиться сессии депутатов, комитеты и другие мероприятия с соблюдением всех мер безопасности. Журналистам всех местных изданий на данных совещаниях присутствовать разрешалось, однако аппаратные совещания главы до сих пор по непонятным причинам закрыты для некоторых СМИ. Каждый понедельник такие совещания проходят и каждый раз у администрации имеются свои разъяснения на вопросы отсутствия представителей четвертой власти.

"Без СМИ"

Так, сегодня, 19 июля, когда журналист "Курьер. Среда. Бердск" вновь явился в мэрию и объяснил дежурной с какой целью он пришел, к нему вышла новый руководитель пресс-центра Бердска Елена Скипина. Далее диалог с осуществляющей взаимодействие со СМИ, выстраивался следующим образом:

- Назовите, пожалуйста, причину почему я не могу попасть на совещание, - сказала журналист "Курьер. Среда. Бердск".

- Потому что идет рабочее совещание,- ответила Елена.

- Ну вы же понимаете, что я не с улицы пришла. Вот мое удостоверение журналиста. Я нахожусь в маске согласно всем требованиям. Почему я тогда не могу попасть-то? Я же, ведь, пришла с целью информирования граждан, а не просто так извините "посидеть",- назвала причину своего прихода журналист.

- Я понимаю, но у меня есть документ, по которому есть аккредитация. Ваша организация не указана в нем,- произнесла Скипина.

- А другие СМИ, я так понимаю, указаны? - поинтересовалась сотрудница редакции.

- Я просто второй день здесь работаю. У нас вообще без СМИ идет совещание,- изрекла руководитель пресс-центра администрации.

- В данный момент без СМИ или вообще без СМИ?- уточнила корреспондент.

После в разговор пыталась встрять дежурная, сидящая на вахте.

- Без СМИ, - изрекла дежурная.

- У меня такая информация, лично у меня такая информация, - высказалась Елена Скипина.

- Что "в данный момент" или вообще "без СМИ"?- снова уточнила журналист.

- Что в данный момент. Вот я обладаю такой информацией,- заявила сотрудница пресс-центра.

- Хорошо, понятно. Спасибо,- сказал журналист.

Что было в прошлый раз?

Отметим, что в прошлый раз, 7 июня журналиста "Курьер. Среда. Бердск", который направлялся на аппаратное совещание главы Бердска, приостановили прямо на входе. Сотрудники пресс-центра ждали появления представителя нашей редакции и назвали другую причину по которой было не разрешено войти. Она заключалась в том, что некоторые СМИ, которые участвовали тогда в заседании, получили специальное приглашение от мэра. "Курьер. Среда. Бердск" и остальные СМИ поприсутствовать так и не смогли. Стоит сказать, что наша редакция считает своим долгом рассказывать жителям города, кто и как организовывает процесс для их комфортной жизни. Почему же такое разграничение? - до сих пор остается загадкой.

А это законно?

Издание "Курьер. Среда. Бердск" зарегистрировано Роскомнадзором. К слову, аккредитация означает, что для журналиста создается "режим наибольшего благоприятствования". Аккредитовать журналистов могут государственные органы, органы местного самоуправления, организации и т.д. Аккредитованные СМИ получают пресс-релизы. Им сообщают о будущих мероприятиях. В то время, как другие журналисты узнают информацию через свои каналы.

Госорганы, организации и учреждения могут отказать в аккредитации по нескольким причинам, и они все сводятся к невыполнению по сути технических требований подачи документов на аккредитацию:

- редакция предоставила неполные документы;
- редакция предоставила неверные документы;
- редакция предоставила документы не вовремя.

В любых других случаях госорганы организации и учреждения не могут отказать в аккредитации, если заявка подана по правилам и представлены все требуемые документы. Процедура аккредитации носит явочный характер, а не разрешительный.

Органы власти могут провести некоторые мероприятия в закрытом от СМИ режиме. Такое происходит, если на заседании обсуждается информация о государственной, служебной или другой тайне. При этом нигде в документах нет единого перечня причин, по которым можно закрыть от журналистов мероприятие (если там обсуждается государственная, служебная или иная тайны). Эти вопросы, как правило, регулируются местными регламентами работы органов власти. Также исключением являются мероприятия, где требуется разовая аккредитация. Например, пресс-конференция президента или Олимпийские игры. В этих случаях устанавливаются особые правила. Помимо аккредитованных журналистов, других работников СМИ туда не пускают. Обычно это делают из-за повышенной безопасности. Право граждан искать, получать, запрашивать и распространять информацию закреплено в статье 29 Конституции России.

Эти данные указаны на сайте "Центра защиты прав СМИ". На ресурсе четко указано, что недопуск журналиста без аккредитации является нарушением закона.

Кстати, доступ журналистов изданий, зарегистрированных в Российской Федерации в качестве средств массовой информации в соответствии с Законом РФ "О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1, на пресс-подходы с участием губернатора Новосибирской области осуществляется на равной и открытой основе, дополнительная аккредитация на пресс-подходы не осуществляется. Аккредитация может быть предусмотрена организаторами мероприятия, собственниками объектов в случае проведения пресс-подходов на закрытых объектах, на объектах с установленным режимом доступа, на объектах повышенной опасности. О необходимости аккредитации на мероприятие, сроках проведения аккредитации и требованиям к аккредитованным журналистам представители средств массовой информации заблаговременно уведомляются в анонсе соответствующего мероприятия. О чем  "Курьер.Среда.Бердск" сообщило правительство региона в ответ на редакционный запрос.


Возможно было письмо?


Попытка ввести аккредитацию предпринималась экс-главой Бердска Ильей Потаповым. Но идея мусолилась и сошла на нет. По сути, аккредитация больше налагает ответственности на мэрию, чем на журналистов. Возможно, что-то редакция упустила? И в администрации ввели аккредитацию? Но об этому редакцию ранее не предупреждали. Отлично, мы обязательно подадим документ на нее, если только новый начальник пресс-центра нас, сама не ведая, не ввела нас в заблуждение, может, просто есть  некий негласный документ - кого пускать, а кого нет?


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