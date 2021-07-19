В Бердске закрылись пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ "ГУМ" и "Гермес" с 19 июля 2021: Вакцины нет
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В Бердске закрылись пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ "ГУМ" и "Гермес" с 19 июля 2021: Вакцины нет

1:33:157/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это связано и с низкой активностью горожан.

Пункты закрыты
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Центральная городская больница Бердска сообщает, что пункты вакцинации в ТЦ "ГУМ" на ул. Лелюха, 28 и ТЦ "Гермес" на ул Красная Сибирь, 115 с понедельника, 19 июля, временно прекращают свою работу. Это связано с графиком поставки вакцины, а также с низкой популярностью этих прививочных пунктов.

- Граждане, привитые первым компонентом вакцины на Лелюха, 28, получить вакцинацию вторым компонентом, в назначенные сроки, могут в поликлинике на Пушкина, 172, с 14.00 до 20.00. Те, кто вакцинирован первым компонентом на Красной Сибири, 115, второй компонент могут получить в поликлинике на Боровой, 109, с 14.00 до 20.00, - говорится в сообщение.

Как только эти пункты откроются – об этом сообщат дополнительно.

При этом правительство Новосибирской области сообщает, что очередную партию препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») доставили в регион в воскресенье, 18 июля. Всего в Новосибирскую область поступило уже 577 089 доз вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. В пятницу Новосибирская область также получила 13 500 доз вакцины.
Обе поступившие в конце прошлой недели партии «Спутника V» распределены во все медицинские организации региона, осуществляющие вакцинацию против коронавируса.

Сегодня в Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики: во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, а также 19 мобильных пунктов в областном центре и 12 мобильных пунктов в районах. Сформированы 97 выездных медицинских бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому.

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От редакции

Жаль?

Аноним, 19 июля 2021 1:49:57
Мы виноваты в том, что хочется им кушать
Вакцины нет - Это связано и с низкой активностью горожан.))
Где Жириновский?! Где наручники, где тюрьмы для неактивных граждан, сорвавших прививочную госпрограмму?
Где те страны, в которые Путин отправил спутник? - Верните всё обратно, мы виноваты в том, что президент о вас заботится больше, чем о своих собственных гражданах.
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Аноним, 19 июля 2021 2:09:08
Надо было своевременно прививаться. Все нормальные привились в апреле-июне. Кто не успел - велком на ИВЛ
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