В Бердске закрылись пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ "ГУМ" и "Гермес" с 19 июля 2021: Вакцины нет

Центральная городская больница Бердска сообщает, что пункты вакцинации в ТЦ "ГУМ" на ул. Лелюха, 28 и ТЦ "Гермес" на ул Красная Сибирь, 115 с понедельника, 19 июля, временно прекращают свою работу. Это связано с графиком поставки вакцины, а также с низкой популярностью этих прививочных пунктов.
- Граждане, привитые первым компонентом вакцины на Лелюха, 28, получить вакцинацию вторым компонентом, в назначенные сроки, могут в поликлинике на Пушкина, 172, с 14.00 до 20.00. Те, кто вакцинирован первым компонентом на Красной Сибири, 115, второй компонент могут получить в поликлинике на Боровой, 109, с 14.00 до 20.00, - говорится в сообщение.
Как только эти пункты откроются – об этом сообщат дополнительно.
При этом правительство Новосибирской области сообщает, что очередную партию препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») доставили в регион в воскресенье, 18 июля. Всего в Новосибирскую область поступило уже 577 089 доз вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. В пятницу Новосибирская область также получила 13 500 доз вакцины.
Обе поступившие в конце прошлой недели партии «Спутника V» распределены во все медицинские организации региона, осуществляющие вакцинацию против коронавируса.
Сегодня в Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики: во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, а также 19 мобильных пунктов в областном центре и 12 мобильных пунктов в районах. Сформированы 97 выездных медицинских бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому.
Вакцины нет - Это связано и с низкой активностью горожан.))
Где Жириновский?! Где наручники, где тюрьмы для неактивных граждан, сорвавших прививочную госпрограмму?
Где те страны, в которые Путин отправил спутник? - Верните всё обратно, мы виноваты в том, что президент о вас заботится больше, чем о своих собственных гражданах.