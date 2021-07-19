Илья Прусикин из Little Big снял смешное видео про отдых в лагере "Ласточка" на берегу Оби

Солист известной группы Little Big Илья Прусикин выложил на своей странице Инстаграм видео об отдыхе в России во время закрытых границ. В нем он предлагает вместо заграницы отдохнуть на берегу реки Обь.
Так, на видео он нафантазировал, что владеет собственной турфирмой и сбивчиво рассказывает об отдыхе в санатории Ласточка на берегу реки.
— В последнее время российские турфирмы закрываются одна за другой, а отдых за границей стал очень дорогим. Но есть изящное решение этой проблемы — санаторий «Ласточка» на лазурном берегу реки Оби. Комфортабельный автобус ЛИАЗ донесет вас до места назначения. В санатории «Ласточка» вас ждут номера с видом на улицу. Комнаты богато обиты рейкой и оснащены кроватями из надежной российской стали. Также у нас есть VIP-номера с душем и туалетом. А в президентских апартаментах есть еще и горячая вода, — говорит Прусикин.