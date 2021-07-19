Какие чудеса творит икона Казанской Богородицы в праздник 21 июля 2021? О чем должен помолится каждый верующий на летнюю Казанскую

Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых ликов в России среди православных. Эту икону считают чудотворной, после её чудесного обретения 21 июля в 1579 году, когда маленькая девочка сумела найти икону на месте большого пожара, который уничтожил большую часть города, а также после многих других чудес, которые были совершены после искренней молитвы перед ней.
Обретение иконы 21 июля в народе часто называют летняя Казанская. Потому что есть ещё одно празднование этой иконы, которое проводится 4 ноября.
Конечно же, на разных изображениях Богородицы, изображается всё та же Божия Матерь, однако разные иконы способны помогать в самых разных жизненных ситуациях. Так, например, перед Казанской иконой Божией Матери очень часто просят о спасении от пожаров, об излечении ожоговых больных, которые получили свои тяжелые травмы именно во время пожаров.
Казанская икона способна возвращать зрение, дарить исцеление при других заболеваниях, в том числе душевных. Женщины часто просят просят её о мире в семье, взаимопонимание и счастье.
Свадьба, сыгранная 21 июля, считается очень благополучной. Она может подарить мужу и жене счастливое супружество на долгие годы. Именно поэтому было принято дарить молодым именно Казанскую икону, оценивая её как покровительницу семьи, а также защитницу матери и детей. Также её часто дарят на крестины.
Молитва