Кто пойдет в горсовет Бердска от КПРФ с 19 сентября 2021. Полный список кандидатов

16 июля городская избирательная комиссия Бердска зарегистрировала всех кандидатов от КПРФ, баллотирующихся в Совет депутатов города. Выборы состоятся в один день с выборами в Государственную Думу — 19 сентября.
Как рассказал руководитель юридической службы Новосибирского областного комитета КПРФ Камиль Джафаров, процесс регистрации кандидатов каких-то серьезных проблем не вызвал:
— Прошло заседание муниципальной избирательной комиссии, принято решение — зарегистрировать список, выдвинутый КПРФ. Список зарегистрирован полностью, никто не выбыл. Кандидаты могут открывать счета и приступать к активной фазе избирательной кампании.
Напомним, список кандидатов был утвержден на бюро областного комитета партии. По округу № 1 партией выдвинут Игорь Славкин, по округу № 2 — Алексей Попович, округу № 4 — Вячеслав Алексеев, округу № 5 — Руслан Алабин, округу № 6 — Алексей Маркин, округу № 7 — Евгений Ченцов, округу №8 — Ерлан Байжанов, округу № 9 — Дмитрий Титов, округу № 10 — Камиль Джафаров, округу № 11 — Илья Степанов, округу № 12 — Нина Кузовкина, округу № 14 — Аркадий Брагин, округу № 15 — Алексей Бердников, округу № 16 — Степан Сергеев, округу № 17 — Александр Мукасеев, округу № 18 — Александр Жданов, округу № 19 — Павел Поцуков, округу № 23 — Людмила Чуркина, округу № 24 — Антон Берсенев, округу № 26 — Сергей Федоров, округу № 27 — Константин Гук.
не знаю никого,кроме шапокляк с родины.