Задыхающиеся от вони горящей свалки в Новосибирске записали видео для Путина

В Новосибирске жители улицы Малыгина, рядом с которой горит свалка, написали обращение к президенту России. По их словам, они уже несколько суток задыхаются от ядовитого дыма горящего мусорного полигона «Левобрежный. Также они отправили обращение в генпрокуратуру и властям региона.
Они отметили, что их улицы вплотную подходит к свалке и уже с 15 июля дышат ядовитым дымом, который проникает в их квартиры. Также они отмечают, что никто им помогать не хочет. А слова руководителя «Левобережного» полигона Андрея Зыкова их возмутили – он назвал пожар на свалке нормальным явлением.
- Это биологический геноцид и экологическая катастрофа не только для нас, но и для левобережья города, – говорится в видеообращении жителей.
Напомним, свалка горит уже с 15 июля.