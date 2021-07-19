Задыхающиеся от вони горящей свалки в Новосибирске записали видео для Путина
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Задыхающиеся от вони горящей свалки в Новосибирске записали видео для Путина

1:54:517/19/2021Фото: АСТ-54
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Они задыхаются от дыма уже пятые сутки.

Свалка горит с 15 июля

В Новосибирске жители улицы Малыгина, рядом с которой горит свалка, написали обращение к президенту России. По их словам, они уже несколько суток задыхаются от ядовитого дыма горящего мусорного полигона «Левобрежный. Также они отправили обращение в генпрокуратуру и властям региона.

Они отметили, что их улицы вплотную подходит к свалке и уже с 15 июля дышат ядовитым дымом, который проникает в их квартиры. Также они отмечают, что никто им помогать не хочет. А слова руководителя «Левобережного» полигона Андрея Зыкова их возмутили – он назвал пожар на свалке нормальным явлением.

- Это биологический геноцид и экологическая катастрофа не только для нас, но и для левобережья города, – говорится в видеообращении жителей.

Напомним, свалка горит уже с 15 июля.

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