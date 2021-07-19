От чего защищают антитела после прививки от коронавируса, объяснил Роспотребнадзор
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От чего защищают антитела после прививки от коронавируса, объяснил Роспотребнадзор

2:26:587/19/2021Фото: pexels
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Они возможность подготовиться организму эффективно сопротивляться вирусу.

Антитела готовят организм к вирусу
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о том, что не следует увлекаться подсчетом антител, ведь они могут быть разными и нужно понимать, от чего они появились и защищают.

- Основная разница в вырабатывающихся антителах против коронавируса после вакцинации и после перенесенного заболевания заключается в том, что чаще всего после болезни вырабатываются антитела ко всем структурам вируса - как к тем, которые важны для его жизни и которые могут его нейтрализовать, так и к тем, которые не влияют на жизнеспособность вируса, и даже наличие этих антител не говорит о том, что вирус будет инактивирован, - рассказал "Российской газете" руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. - Прививка и те вакцинные модификации, которые сегодня применяются, заставляют иммунную систему работать, поясняет ученый. "То есть основная идея вакцинации - показать иммунной системе не все, что есть на поверхности вируса, а только те места, куда иммунная система должна ударить. Поэтому антитела образуются достаточно специфичные, которые направлены против уязвимых участков вируса.

Поэтому, после перенесенного заболевания антител может быть очень много, но защита может быть малоэффективной.

- После вакцины антитела, которые образуются, направлены именно на защиту. Поэтому мы и видим, что среди переболевших очень много людей, которые заболевают повторно. После вакцинации иммунная защита пробивается только в какой-то доле процента случаев, и то такие пациенты болеют легче, потому что даже если вирус пробивает защиту после прививки, его все равно эти антитела сдерживают, связывают, и дают возможность подготовиться организму эффективно сопротивляться вирусу. Поэтому даже если после вакцинации люди заболевают, они заболевают гораздо легче, - отмечает Семенов.

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