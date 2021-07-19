Сообщением довел до истерики любимую пассажир падающего самолета Ан-28
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Сообщением довел до истерики любимую пассажир падающего самолета Ан-28

3:08:387/19/2021Фото: pexels
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У девушки началась настоящая истерика после прочитанного.

Самолет совершил жесткую посадку в тайге

Спортсмен Роман Макеев, который летел в самолете Ан-28, совершившем жесткую посадку в тайге Томской области, написал своей возлюбленной прощальное сообщение. Об этом рассказал его тренер Дмитрий Голдинов в интервью КП.
По его словам, у девушки произошла истерика – она ждала его домой, как вдруг получила сообщение "Прощай, мы падаем"». По словам тренера, когда он узнал. Что самолет пропал с радаров, то сразу подумал о плохом и начал прозванивать больницы.

А сам Макеев чуть позже рассказал, что почти все пассажиры самолета начали прощаться с жизнью. Все готовились к самому страшному.

Напомним, самолет Ан-28 совершил экстренную посадку 16 июля. Причиной стал отказ двигателей. Судно получилось посадить на открытой площадке. На борту находились 19 человек (в том числе экипаж), двое из них — дети. С места происшествия людей эвакуировали в Томск.

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