Ядовитую вонь обнаружили в районе химзаводской промплощадки в Бердске: Кто мог отравить воздух

«Курьер. Среда. Бердск» в воскресенье получил сообщение о распространении «тяжелого яда» в воздухе в районе ТЦ «Колорлон». Дмитрий Петрович рассказал, почувствовал затруднение дыхания вечером 17 июля, когда ехал на велосипеде от СНТ «Бердь» мимо бердской мусорной свалки в направлении ул. Химзаводской. Бердчанин предположил, что выброс неизвестного ядовитого вещества шел с территории «химзавода».
- Вчера, 17.07.21, въезжая в Бердск на велосипеде около 17:00 со стороны СНТ «Бердь», резко ощутил в воздухе какое-то опасное вещество! Отравление воздуха обнаружилось резко и внезапно, когда удалился от железной дороги на 1 км... На всей большой площади стоянки перед торговым центром «Колорлон» концентрация яда в воздухе оказалась особенно повышенной - было совершенно невозможно дышать! - поделился наблюдениями Дмитрий Петрович.
По его оценке, «вещество в воздухе было очень ядовитое - опасно дышать - ощущалось поражение гортани, отравление в передней части головы, общее внутреннее отравление». Запах был «ни на что не похож, тяжелый, напоминает смесь запахов автомобильной краски и металла». За «Колорлоном», как рассказал очевидец, «можно было отдышаться». Но в районе здания №20 на ул. Промышленной вонь снова усилилась.
Куда жаловаться
Между тем, официальных сообщений в службы о распространении возможно опасного вещества в Бердске не поступало. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова, единственной предприятие, которое теоретически может источать описанный очевидцем запах — это завод по производству обоев «Элизиум».
- У микробиологии совершенно другой запах. На «Элизиум» постоянно жаловались. Но года полтора уже на него жалобы прекратились — после того, как на предприятии уставили фильтры и ситуация выровнялась. Чтобы понять, в чем и где проблема, нужно провести обследование, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 19 июля Шерстобитова.
По ее словам, в случаях обнаружения подозрительных запахов и выбросов в атмосферу, необходимо обращаться в минприроды Новосибирской области или в прокуратуру, поскольку с муниципалитетов давно сняли функции контроля в области охраны окружающей среды.
- Осуществляет контроль только министерство природных ресурсов региона. У них есть служба быстрого реагирования. И если бы такая жалоба поступила, то они моментально выехали бы. Кроме того, функции контроля есть у Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, - уточнила Светлана Шерстобитова.
Она посоветовала бердчанам в случае обнаружения подозрительного запаха в воздухе сразу писать сообщение на сайте минприроды или в прокуратуру.
- Прокуратура уже приглашает нас как специалистов принять участие в своей проверке, - отметила руководитель управления природными ресурсами Бердска.
Губернатор на "Элизиуме"
Кстати, как раз накануне появления «ядовитых веществ» в воздухе, на «Элизиуме» побывал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Ему показали новую 8-цветную линию печати обоев и работу установки доочистки отходящих газов. Как отметил глава региона, она предназначена для того, чтобы полностью исключить вредное влияние на экологию Бердска.
- Новая линия – это не первый проект, который реализован здесь при поддержке со стороны Новосибирской области... В сложном для многих предприятий пандемийном 2020 году бердская фабрика по выпуску обоев нарастила объемы производства более чем на 15% – в том числе, благодаря региональной инвестиционной программе... Кроме того, стало уже хорошей традицией у наших предприятий, у наших инвесторов одновременно с запуском оборудования по повышению производительности вводить и экологическое оборудование, - цитирует Травникова пресс-служба регионального правительства.
По адресу: ул. Промышленная, 20 располагается компания по производству лаков и краски «Ливна». А прямо напротив — типография «Харменс». «Элизиум» находится за «Ливной» на ул. Химзаводской, 11/7. Без расследования и лабораторных анализов установить, какое предприятие источало вонь, не представляется возможным.
Глас народа
Читатели "Курьер. Среда. Бердск" поделились своим мнением после публикации в рубрике "Сообщи свою новость" информации от Дмитрия Петровича.
Аноним, 18 июля:
- Ой, чо будет, когда новую свалку утвердят и повезут дерьмо отовсюду! Химзаводской запах покажется чистым горным воздухом.
Аноним, 19 июля:
- Чо, чо!!! Голубев станет еще богаче. Вот чо.
Аноним, 18 июля:
- Уже несколько лет подряд жители Микрорайона жалуются, что до них доходит резкий химический запах, которым невозможно дышать, дерет горло, болит голова. Бердчане, читатели сайта, указывали на предполагаемое место истечения гадкого запаха - химзаводская площадка, и даже называли предприятия, которые периодически делают подобные выбросы отравляющие воздух. Роспотребнадзор отвечал - дескать, воздух в Бердске в пределах нормы, поэтому нет повода для беспокойства. Между тем, адская удушающая вонь как была с химзаводской площадки, так и продолжается. И ведь никому из чиновников муниципальной власти до этого безобразия нет дела.
Аноним, 19 июля:
- Это одно крупное предприятие по пятницам сжигает свои бумажно-виниловые отходы.
Искать его надо там, где был раньше «Терморобот». Но кто ж вас туда пустит.
Аноним, 19 июля:
- Это не Химзавод. Это Харменс после профилактики печатных и лаковых машин, сливает остатки растворителей и всю вот эту отмытую смесь. Ну как остатки - тонн 20. Но это не опасно. Сразу уходит в землю. Немного повоняет и все. Для дыхания опасно, только если в 10 метрах находиться. Вот как раз на выходных была профилактика. Я несколько лет назад сам ее проводил. Ее проводят, когда других сотрудников на предприятии нет.
Аноним, 19 июля:
- Нифига! В 2014 году там работал, профилактику проводили в середине рабочей недели. У половины было отравление! У менеджеров продаж. В цеху-то понятно, никого не было.
Аноним, 19 июля:
- Какие доказательства? Это не секрет. Просто спросите у любого, кто в Харменсе работает.
Или работал. Вроде бы сейчас работникам не рекомендуют об этом распространятся, после того как в 2014 году несколько человек траванулось.
Аноним, 19 июля:
- Развели панику. Это типография сливы технологические делает. От «Колорлона» это вообще не опасно. Концентрация в воздухе на расстоянии до ТЦ не превышает ПДК.
Аноним, 19 июля:
- Раньше, когда проводили эту профилактику, на 3 часа перекрывали ул. Промышленную. А теперь там рядом светофор. Ничего не перекрывают, светофор работает. Людей там не предупреждают.
Аноним, 19 июля:
- Курортный городок, однако... У нас в Северном микрорацоне свой «химзавод» имеется в 30 шагах от жилкорпусов. Периодически подтравливает жителей сжиганием мусора на территории «металло-мусоробазы» так называемой. Так может это и есть комфорт?