Михаил Мишустин назначил в Сибирь куратором Викторию Абрамченко
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Михаил Мишустин назначил в Сибирь куратором Викторию Абрамченко

2:53:577/19/2021Фото: Правительство РФ
0

Утверждается, что она способна решить вопрос сохранения экологического баланса в Сибири.

Мишустин назначил куратора Сибири

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин назвал вице-премьеров, которые будут курировать регионы России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.

Как стало известно, распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано. Новые полномочия они будут реализовывать совместно с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, куратором Сибирского федерального округа стала Виктория Абрамченко. Утверждается, что она способна решить вопрос сохранения экологического баланса в Сибири.

- Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать, – говорится в материале.
Отметим, что она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Акинфеев об увольнеии Черчесова: смело и резко
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
Россияне жалуются на неприятные последствия COVID для внешности
новое назначениекуратор Сибирикуратор региона
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сообщением довел до истерики любимую пассажир падающего самолета Ан-28
3:08:38 7/19/2021
Сообщением довел до истерики любимую пассажир падающего самолета Ан-28
Михаил Мишустин назначил в Сибирь куратором Викторию Абрамченко
2:53:57 7/19/2021
Михаил Мишустин назначил в Сибирь куратором Викторию Абрамченко
БердскВнук не узнал бабушку после ковидного госпиталя Бердска: 90-летняя Нинель постарела на 10 лет
2:49:48 7/19/2021
Внук не узнал бабушку после ковидного госпиталя Бердска: 90-летняя Нинель постарела на 10 лет
От чего защищают антитела после прививки от коронавируса, объяснил Роспотребнадзор
2:26:58 7/19/2021
От чего защищают антитела после прививки от коронавируса, объяснил Роспотребнадзор
Еще 700 дольщиков долгостроев Новосибирской области получат компенсации и квартиры в завершенных домах
2:20:35 7/19/2021
Еще 700 дольщиков долгостроев Новосибирской области получат компенсации и квартиры в завершенных домах
Завтра Курбан-Байрам: как встречать утро 20 июня правоверному мусульманину – во сколько начнется намаз
2:20:27 7/19/2021
Завтра Курбан-Байрам: как встречать утро 20 июня правоверному мусульманину – во сколько начнется намаз
Мишустин выделил деньги на выплаты по 10 000 рублей школьникам России
2:14:07 7/19/2021
Мишустин выделил деньги на выплаты по 10 000 рублей школьникам России
БердскОператора колл-центра, администраторов срочно ищут для работы в многопрофильной клинике «САНИТАС»!
2:07:02 7/19/2021
Оператора колл-центра, администраторов срочно ищут для работы в многопрофильной клинике «САНИТАС»!
Задыхающиеся от вони горящей свалки в Новосибирске записали видео для Путина
1:54:51 7/19/2021
Задыхающиеся от вони горящей свалки в Новосибирске записали видео для Путина
БердскОткрыты вакансии: технолога машиностроения, технолога по сварке для жителей Бердска и Искитима
1:47:57 7/19/2021
Открыты вакансии: технолога машиностроения, технолога по сварке для жителей Бердска и Искитима