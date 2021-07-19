Михаил Мишустин назначил в Сибирь куратором Викторию Абрамченко

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин назвал вице-премьеров, которые будут курировать регионы России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.
Как стало известно, распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано. Новые полномочия они будут реализовывать совместно с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
Так, куратором Сибирского федерального округа стала Виктория Абрамченко. Утверждается, что она способна решить вопрос сохранения экологического баланса в Сибири.
- Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать, – говорится в материале.
Отметим, что она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.