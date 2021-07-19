Три мощных магнитных бури в августе 2021 года: Эксперты предупреждают об опасности

В августе 2021 года спрогнозировано 6 неблагоприятных периодов , которые будут связаны с геомагнитными возмущениями. Колебания будут от слабых до самых сильных, способных повлиять на работу электронной техники и радиосвязи.
Самыми опасными периодами, в которые нужно будет ожидать магнитных бурь и ухудшения здоровья, будут 10 августа, в период с 16 по 20 августа и самая мощная буря ударит 21-22 августа.
Во все эти три периода метеозависимые люди смогут ощутить ухудшение самочувствия, которое будет выражаться в головных болях, способных нарастать и переходить в мигрени, могут быть гипертонические кризы и падения давления. Могут наблюдаться замедление или усиление пульса вплоть до развития аритмии. Со стороны нервной системы могут быть такие нарушения, как нарушение сна и бессонница. Могут возникнуть проблемы с суставами и дыханием.
Известно, что в последнее время Солнце может вести себя непредсказуемо. Так, например, начиная с мая и в течение лета случалось несколько непредвиденных солнечных вспышек, которые могли вызвать очень мощные магнитные бури на Земле. Жителей Земли уберегло от возникновения магнитных бурь то, что вспышки произошли на стороне Солнца, противоположной Земле. Однако все они говорят о том, что активность солнца интенсивно растет.
Медики разделяют три стадии развития чувствительности к магнитным бурям. Это метеоневрозы, метеопатии и метеозависимость.
Независимо от того, насколько сильно вы реагируете на магнитные бури, рекомендации врачей остаются одинаковыми для всех. В первую очередь нужно отказаться в неблагоприятные периоды от тонизирующих напитков, неблагоприятно сказывающиеся на ваших сосудах. Это кофе, крепкий чай, энергетические напитки и алкоголь.
Необходимо сделать ваше ежедневное питание более лёгким, убрав из него тяжелую и жирную пищу. Нужно соблюдать водный режим, то есть употреблять как можно больше чистой воды. Рекомендовано употребление травяных чаев, а также успокоительных средств на растительной основе.
Постарайтесь в неблагоприятные периоды оградить себя от стресса как можно лучше, не перегружайте себя физически. Следите за приемом лекарственных препаратов, которые назначены вам врачом, не пропускайте их приёма, а также следите за уровнем вашего давления и пульса.