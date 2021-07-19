Житель Новосибирска солгал о вымогательстве денег и получил штраф в 100 000 рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в ложном доносе. Как выяснило следствие, в декабре 2020 года он обратился в полицию с заявлением о том, что ему угрожают и вымогают деньги.
Следователи нашли мужчину, который предположительно вымогал деньги. Он подтвердил, что совершил мошенничество, но деньги не вымогал. В итоге, в отношении него возбудили уголовное дело и судом был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Но заявитель теперь тоже может пойти под суд за ложный донос – расследование уголовного дела продолжается.