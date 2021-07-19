Коронавирус убил 719 россиян за сутки на 19 июля 2021
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Коронавирус убил 719 россиян за сутки на 19 июля 2021

3:53:167/19/2021Фото: pexels
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За минувшие сутки в стране выявили 24 663 новых случаев заражения в 85 регионах.

Больше 24 тысяч зараженных выявили в стране за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных ковидом. Так, за минувшие сутки в стране выявили 24 663 новых случаев в 85 регионах, причем 11,6% не имели никаких симптомов заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4007, Московской области – 2504, Санкт-Петербурге – 1938. Всего в стране выявлено 5 982 766 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 359 995 человека, из них 18 764 человек вылечились за последние сутки.

Также за прошедшие сутки в стране зафиксировали 719 смертей пациентов с коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 149 138 человек.

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